Memur Emeklili Maaş Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Maaş farklarının banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz'da ödeneceğini aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi:

"SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA