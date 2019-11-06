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Memleketin her yerine 99.99 TL'ye uçuyoruz! THY'dan dev bilet kampanyası

Türk Hava Yolları 6-7 Kasım tarihlerinde 1 Aralık 2019 ve 30 Ocak 2020 tarihleri arasında her şey dahil 99,99 TL'den başlayan fiyatlarla promosyonlu bilet satışı yapacak.

Memleketin her yerine 99.99 TL'ye uçuyoruz! THY'dan dev bilet kampanyası

Türk Hava Yolları 6-7 Kasım tarihlerinde 1 Aralık 2019 ve 30 Ocak 2020 tarihleri arasında her şey dahil 99,99 TL'den başlayan fiyatlarla promosyonlu bilet satışı yapacak.

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:39
Memleketin her yerine 99.99 TL'ye uçuyoruz! THY'dan dev bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği kampanya ile yurt içi seferlerde 99,99 TL'den başlayan fiyatlarla yolcularına uçuş imkanı sağlıyor.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 6-7 Kasım'da satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2019-30 Ocak 2020'de her şey dahil 99,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

 Kapsam dışı seyahat dönemleri 17-19 Ocak olarak belirlenirken kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" adresinden ulaşılabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.11.2019 15:53
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