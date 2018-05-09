Mehmet Şimşek'ten Dolar Kuru Açıklaması: "Reel Ekonomiden Kopuk"

Dolar'ın son günlerdeki aşırı yükselişi hakkında ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi.

İstanbul'da gerçekleşen Katılım Bankaları 17'nci Olağan Genel Kurulu'na katılan ve programda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yüksek dolar kuruna da değindi.

Yüksek enflasyon ve yüksek kur seviyesini değerlendirerek açıklamasına başlayan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalardaki endişeleri anlıyoruz. Enflasyonla mücadele sadece makro sorun olarak değil hükümet olarak en temel önceliklerimizden biri"

REEL EKONOMİDEN KOPUK

Döviz piyasasının reel ekonomiden kopuk olduğunu söyleyerek açıklamasını sürdüren Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, "Hem Merkez Bankası'nın atacağı adımlar hem seçim sonrası yeni reform hamlesiyle bu dönemin kapanacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasnın bağımsız olduğunu söyleyerek açıklamasını sürdüren Şimşek, "'Seçim döneminde tedbir alınmayacak' yanlış bir yaklaşım, TCMB bağımsızdır" dedi.

KUR EKSENLİ BASKIN

Enflasyon dinamiklerinde de kur eksenli baskının olduğunu ve bu nedenle döviz kurlarında artışın önlenemediğinin altını çizen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonun tek haneye indirilmesinin mümkün olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

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