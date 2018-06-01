Mehmet Şimşek: 2002'den Bu Yana Asgari Ücret Yüzde 770 Arttı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu AK Parti döneminde asgari ücretin nominal olarak yüzde 700, reel olarak yüzde 126 arttığını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlardan gelen asgari ücrete yönelik yorumlara yanıt verdi. Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yüzde 126 zam yapıldığını söyleyen Mehmet Şimşek, bu rakamın nominal olarak yüzde 770'e tekabül ettiğini söyledi.
Şimşek, "Ak Parti hükümetlerimiz döneminde asgari ücret nominal olarak %770, reel olarak da %126 arttırdık. Hükümetlerimiz döneminde işçilerimizi, emeklilerimizi ve memurlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi.
KPSSCAFE - ANKARA
Bir o kadar. Da ihtiyaçlara zam yapildi
Askeri ücret artar ekmek fiyatı artar elektrik su artar peynir artar fazla soze gerek yok
Tabi artacak abi marifet gibi anlatmayin birde yaa
Ya Allah aşkına bu mehmet şimşek mezuniyeti nedir? % 127 arttı diyor dolar kaç para artmış yüzdesini söyleyeyim mi % 300 artmış şimdi kendi kendine hesap yapsın bide seneyi hesaplasın seneyi 16 sene geçmiş 127 artması onlara göre normal tabi
Bu kadar zam yapıldı da cebinden çıkmadı ya yiyecek içecek giyim teknoloji benzin mazot bunları da katarsak asgari ücret %0 ın altına düşer yapılan zamda çay kaşığı ile yapılıp yemek kepçesi ile geri alındı
Enflasyon yüzde kaç artmış birde onu açıklasin.
Doğru asgari ücret arttirildi bunu guzel diyosunuz ama peki ya herseye yapılan yuzde 700 zam real olarak yuzde 126 yapilan zamnlar ?? Guldum gercekten :DD 24 haziran
Ulan o zaman aldığımız benzin ile gıda alışverişi suanla bir mi