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Mehmet Şimşek: 2002'den Bu Yana Asgari Ücret Yüzde 770 Arttı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu AK Parti döneminde asgari ücretin nominal olarak yüzde 700, reel olarak yüzde 126 arttığını söyledi.

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Mehmet Şimşek: 2002'den Bu Yana Asgari Ücret Yüzde 770 Arttı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu AK Parti döneminde asgari ücretin nominal olarak yüzde 700, reel olarak yüzde 126 arttığını söyledi.

01 Haziran 2018 Cuma 16:27
Mehmet Şimşek: 2002'den Bu Yana Asgari Ücret Yüzde 770 Arttı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu AK Parti döneminde asgari ücretin nominal olarak yüzde 700, reel olarak yüzde 126 arttığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlardan gelen asgari ücrete yönelik yorumlara yanıt verdi. Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yüzde 126 zam yapıldığını söyleyen Mehmet Şimşek, bu rakamın nominal olarak yüzde 770'e tekabül ettiğini söyledi.

Şimşek, "Ak Parti hükümetlerimiz döneminde asgari ücret nominal olarak %770, reel olarak da %126 arttırdık. Hükümetlerimiz döneminde işçilerimizi, emeklilerimizi ve memurlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi.

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Son Güncelleme: 01.06.2018 16:32
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret 2002Asgari ücret
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Resul 3 saat önce

Bir o kadar. Da ihtiyaçlara zam yapildi

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Mantıklı düşün 3 saat önce

Askeri ücret artar ekmek fiyatı artar elektrik su artar peynir artar fazla soze gerek yok

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s. 3 saat önce

Tabi artacak abi marifet gibi anlatmayin birde yaa

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Serdar ERDOĞAN 3 saat önce

Ya Allah aşkına bu mehmet şimşek mezuniyeti nedir? % 127 arttı diyor dolar kaç para artmış yüzdesini söyleyeyim mi % 300 artmış şimdi kendi kendine hesap yapsın bide seneyi hesaplasın seneyi 16 sene geçmiş 127 artması onlara göre normal tabi

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Murat Güzel 3 saat önce

Bu kadar zam yapıldı da cebinden çıkmadı ya yiyecek içecek giyim teknoloji benzin mazot bunları da katarsak asgari ücret %0 ın altına düşer yapılan zamda çay kaşığı ile yapılıp yemek kepçesi ile geri alındı

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S. 3 saat önce

Enflasyon yüzde kaç artmış birde onu açıklasin.

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Yorum yapıp çıkıcam 3 saat önce

Doğru asgari ücret arttirildi bunu guzel diyosunuz ama peki ya herseye yapılan yuzde 700 zam real olarak yuzde 126 yapilan zamnlar ?? Guldum gercekten :DD 24 haziran

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Muhammet 3 saat önce

Ulan o zaman aldığımız benzin ile gıda alışverişi suanla bir mi

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