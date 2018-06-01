Mehmet Şimşek: 2002'den Bu Yana Asgari Ücret Yüzde 770 Arttı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu AK Parti döneminde asgari ücretin nominal olarak yüzde 700, reel olarak yüzde 126 arttığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlardan gelen asgari ücrete yönelik yorumlara yanıt verdi. Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yüzde 126 zam yapıldığını söyleyen Mehmet Şimşek, bu rakamın nominal olarak yüzde 770'e tekabül ettiğini söyledi.

Şimşek, "Ak Parti hükümetlerimiz döneminde asgari ücret nominal olarak %770, reel olarak da %126 arttırdık. Hükümetlerimiz döneminde işçilerimizi, emeklilerimizi ve memurlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi.

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