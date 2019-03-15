Medikalciler İflasla Karşı Karşıya!

TBMM KİT Komisyonu Üyesi CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Sağlık sistemi, yaşanan kriz ortamıyla birlikte her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Gün geçmiyor ki ekonomik krizden, tasarruf önlemlerinden ve ödemelerden kaynaklanan yeni bir sorun ortaya çıkmasın dedi.

Öyle ki, başta üniversite hastaneleri olmak üzere birçok hastanede artık bazı tıbbi malzeme ve ilaçlar eskisi gibi bulunamamaktadır. Hastaneler birçok tıbbi malzemeyi vatandaşlardan kendi imkanları ile sağlamasını istemektedir.

Vergi ödeyen, sigorta primi yatıran ve bunlara ek olarak muayene, ilaç, reçete gibi adlar altında birçok kalemde katkı payı ödeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerine erişimde neden hâlâ sıkıntı yaşıyor ve ekstra paralar ödemek zorunda kalıyor? Bu sorgulanmalıdır.

Sağlık sektöründe yaşanan sorunların en büyüklerinden biri de başta altyapı yatırımlarında olduğu gibi kamuya yapılan işlerde ödemelerin yapılmaması, geri dönüşün olmamasıdır.

Sağlık sektörünün temel tedarikçi unsurlarından biri olan medikal firmaları çok zor durumdadır.

Trabzon’da çok sayıda medikal firması gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse KTÜ Farabi Hastanesi’nden alacaklı durumdadır. Medikal malzemelerin çoğunda dolar kuru geçerli olduğundan, dolar kurundaki yükseliş karşısında büyük sıkıntı yaşayan firmalar hastanelerden alacaklarını tahsil edememektedir.

Hatta bazı firmalar KTÜ’den yaklaşık 3 yıldır alacaklıdır. Bazı firmalar büyük zararlar etmiş, bazıları iflasın eşiğindedir. Çok sayıda firma alacaklarını tahsil etmek için üniversite hastanesine dava açmış durumdadır.

Hükümetin üniversite hastanelerini bitirmek amacıyla devreye soktuğu uygulamalar nedeniyle başta bölgemizin en büyük değeri olan KTÜ Farabi Hastanesi ve ülkemizin en önemli sağlık kurumu Cerrahpaşa olmak üzere üniversite hastaneleri, iflasla karşı karşıyadır. Hükümet, sağlık personeli üreten ve araştırma görevi yapan bu temel hastanelerimizi Sağlık Bakanlığı bünyesine almak için resmen iflasa zorlamaktadır.

İşte bu politikanın bir sonucu olarak da üniversite hastanelerimiz artık borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Onlar borçlarını ödeyemediği için de bağlı sektörler çok zor durumda kalmaktadır.

Kamu kurumları, başta medikal sektörü olmak üzere vatandaşa olan borçlarını bir an önce ödemelidir. Yoksa birçok firma kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır.

Trabzon’da alacaklarını alamadıkları için büyük mağduriyetler yaşayan ve batma noktasına gelen birçok medikal firma sahipleri kârdan vazgeçtiklerini, sadece işlerini kurtarmanın derdinde olduklarını ifade etmektedirler.

Daha önce hastane yönetimi alacaklı firma sahiplerini çağırarak alacaklarından belli oranlarda bir indirim yaparlarsa ödeme yapabileceklerini söylemiş ve yapılan feragat anlaşmasıyla firmalara ödemeler yapılmıştı.

Firma sahipleri, en azından yeni bir feragat anlaşması yapılarak kendilerine nefes aldıracak, iş yerlerini ayakta tutabilmelerini sağlayacak bir ödeme yapılmasını istiyorlar.

Burada sağlık hizmeti almak isteyen vatandaş, hastane yönetimleri ve tıbbi malzeme satan medikalciler karşı karşıya getirilmekte ve mağduriyet yaşamaktadırlar.

Hükümet, özellikle üniversite hastaneleri konusundaki politikalarını gözden geçirmelidir. Sağlık hizmetleri için yaşamsal önemi bulunan bu hastanelerimize gereken her türlü destek tasarruf önlemleri aşılarak verilmelidir. Çünkü sağlıktan tasarruf olamaz açıklamasında bulundu.

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