Meclise Sunuldu: 3 Önemli Tasarı Daha Çözülüyor

Olağanüstü Hal'den sonra gelecek yeni sistem için hazırlanan tasarı Meclise sunuldu. Meclise sunulan tasarıda bedelli askerliğin dışında 3 sürpriz daha var.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya az önce kaleme aldığı yazısında, bedelli askerlik ile ilgili koşullar ortaya çıkarken torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddelere de yer verdi. Buna göre bedelli askerliğin yanı sıra tasarıda 3 sürpriz daha var.

KANAL İSTANBUL

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

SPOR TOTO'DA İKRAMİYE ARTIYOR

Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA GELİYOR

Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkını elde edecek.

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