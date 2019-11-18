'Meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretine 6 milyon TL harcandı'

BirGün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki 1481 personelin yurt dışı ziyareti için görevlendirildiğini, 3 yılda personeller için bütçeden 6 milyon 34 bin 192 TL harcandığını belirtti.

Tanrıkulu, Şentop'un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, 2017-2019 yılları arasında TBMM'de görevli personellerden toplam kaç kişiye yurtdışı görevlendirmesi yapıldığını, ilgili personellerin görevlendirildiği ülkelerin hangileri olduğunu sordu.

Ziyaret edilen ülkeler

Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Şentop, 2017 yılında Kenya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Kamboçya, Hırvatistan’ın da aralarında bulunduğu 153 farklı ülkeye toplam 308 personel; 2018 yılında aralarında Bulgaristan, Çekya, Estonya, Etiyopya, Senegal’in bulunduğu 187 ülkeye 590; 2019 yılında da aralarında Azerbaycan, Belarus, Paraguay, Singapur, Slovakya, Tayland’ın da bulunduğu 126 farklı ülkeye 583 olmak üzere toplamda 1481 personel görevlendirmesi yapıldığını söyledi.

Harcanan tutarlar

Şentop, harcanan tutarları şu şekilde açıkladı: