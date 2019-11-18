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'Meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretine 6 milyon TL harcandı'

TBMM'de görevli 1481 personelin 2017-2019 yılları arasında yurt dışı ziyareti için görevlendirildiği, üç yılda bu ziyaretler için Meclis bütçesinden 6 milyon 34 bin 192 TL harcandığı belirtildi.

'Meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretine 6 milyon TL harcandı'

TBMM'de görevli 1481 personelin 2017-2019 yılları arasında yurt dışı ziyareti için görevlendirildiği, üç yılda bu ziyaretler için Meclis bütçesinden 6 milyon 34 bin 192 TL harcandığı belirtildi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 06:55
'Meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretine 6 milyon TL harcandı'

BirGün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki 1481 personelin yurt dışı ziyareti için görevlendirildiğini, 3 yılda personeller için bütçeden 6 milyon 34 bin 192 TL harcandığını belirtti.

Tanrıkulu, Şentop'un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, 2017-2019 yılları arasında TBMM'de görevli personellerden toplam kaç kişiye yurtdışı görevlendirmesi yapıldığını, ilgili personellerin görevlendirildiği ülkelerin hangileri olduğunu sordu.

Ziyaret edilen ülkeler

Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Şentop, 2017 yılında Kenya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Kamboçya, Hırvatistan’ın da aralarında bulunduğu 153 farklı ülkeye toplam 308 personel; 2018 yılında aralarında Bulgaristan, Çekya, Estonya, Etiyopya, Senegal’in bulunduğu 187 ülkeye 590; 2019 yılında da aralarında Azerbaycan, Belarus, Paraguay, Singapur, Slovakya, Tayland’ın da bulunduğu 126 farklı ülkeye 583 olmak üzere toplamda 1481 personel görevlendirmesi yapıldığını söyledi.

Harcanan tutarlar

Şentop, harcanan tutarları şu şekilde açıkladı:

  • 2017 yılında personel harcırahı için 860 bin 914 TL, uçak bedeli için 543 bin 794 TL olmak üzere toplam 1 milyon 404 bin 709 TL ödendi.
  • 2018 yılında personel harcırahı için 1 milyon 766 bin 375 TL, uçak bedeli için 718 bin 769 TL olmak üzere toplam 2 milyon 485 bin 145 TL ödendi.
  • 2019 yılında ise personel harcırahına 1 milyon 404 bin 291 TL, uçak bedeline 704 bin 47 TL olmak üzere toplam 2 milyon 144 bin 338 TL ödendi. Toplamda 6 milyon 34 bin 192 TL harcandı.

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meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretine milyon tl harcandı
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