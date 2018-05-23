MB'nin Faiz Hamlesi Sonrası Dolar Düşmeye Başladı

Son dakika haberi Merkez Bankasından geldi. Yapılan açıklamada faiz arttırımına gidildi. Bu karar sonrası dolar sert şekilde düşüşe geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, bugün döviz kurlarındaki sert yükseliş sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantı sonrası borç verme faiz oranlarını i %13,50'den %16,50'ye yükseltmesi sonrasında dolar sert şekilde düştü.

Açıklama öncesinde 4,84 TL bandında olan dolar, ilk aşamada, saat 19:15 itibariyle 4,64 seviyesine geriledi.

Dolar gün içerisinden son olarak 4,92 seviyelerini görmüş ve tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Faiz artışının etkili olması halinde gün içerisinde 30 kuruşluk oynama meydana gelmiş olacak

Ancak bundan 1 ay önce 380 seviyesinde olan, daha önce de 3,50 seviyesinde olan doların yükselişi büyük tepkilere neden oldu. Twitter üzerinden binlerce vatandaş, tepkilerini dile getirdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA