Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97242
ALTIN
260.764
DOLAR
5.7476
STERLIN
7.2239
EURO
6.4633
KPSS'ye Katılacak Aday Sayısı Belli Oldu!
PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!
Torrent sitelerinden Kore dizi ve filmleri indirenler dikkat
23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...

Mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

Mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı.

Mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

Mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:45
Mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

Sanayi üretimi mayısta yüzde 1,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.

Bir önceki aya göre %1,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkswagen Yatırım İçin Türkiye'yi Seçti!
Volkswagen Yatırım İçin Türkiye'yi Seçti!
Çalışan anneye iyi haber: Kreş desteği artırıldı
Çalışan anneye iyi haber: Kreş desteği artırıldı
''Kriz yok'' diyenlere selam olsun! İşsizlik rekor kırdı!
''Kriz yok'' diyenlere selam olsun! İşsizlik rekor kırdı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim