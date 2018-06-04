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Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: TÜFE Yine Yüksek

TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasında Mayıs 2018 dönemine ait enflasyon verileri yayımlandı.

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Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: TÜFE Yine Yüksek

TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasında Mayıs 2018 dönemine ait enflasyon verileri yayımlandı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:50
Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: TÜFE Yine Yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve kritik veriler açıklandı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamad aMayıs ayı enflasyon verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,10 artış gerçekleşti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Aylık en yüksek artış %5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,45 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup %0,15 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün %0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış %20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %16,87, çeşitli mal ve hizmetler %15,38, lokanta ve oteller %12,51 ve konut %11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %2,66 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,08 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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