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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde içki ve tütün grubunda

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup ev eşyası

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış alkolsüz içecekler grubunda

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 26,75, ev eşyası yüzde 24,54, eğlence ve kültür yüzde 20,06 ve lokanta ve oteller yüzde 19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1,57 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 artış gerçekleşti.

Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
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