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Matbaacılardan çağrı: Devlet kuramıyorsa biz kâğıt fabrikası kuralım

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gürbüz “Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu yerli üretimden geçer” ifadelerini kullanarak önümüzdeki günlerde kapanan matbaa sayısının artacağını söyledi

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Matbaacılardan çağrı: Devlet kuramıyorsa biz kâğıt fabrikası kuralım

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gürbüz “Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu yerli üretimden geçer” ifadelerini kullanarak önümüzdeki günlerde kapanan matbaa sayısının artacağını söyledi

07 Eylül 2018 Cuma 19:58
Matbaacılardan çağrı: Devlet kuramıyorsa biz kâğıt fabrikası kuralım

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gürbüz “Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu yerli üretimden geçer” ifadelerini kullanarak önümüzdeki günlerde kapanan matbaa sayısının artacağını söyledi.

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz dolar kurundaki yükseliş nedeniyle etkilenen kağıt sektörünün problemleri hakkında açıklama yaptı.

Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın akttardığı özel habere göre Ankara Matbaacılar, Ciltçiler ve Sanatkarları Esnaf Odası'nda düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Ahmet Hüseyin Gürbüz, kağıt fabrikalarının kapatılmasını ve kağıtta dışa bağımlılığa dair eleştirilerde bulundu. "Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu yerli üretimden geçer" şeklinde açıklama yapan Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Gürbüz, "Devlet kuramıyorsa bizlere arazi versin, destek versin, teşvik versin, yol göstersin; tüm matbaacılar, yayıncılar, gazeteciler, kağıt tedarikçileri bir araya gelerek fabrika kuralım ve işletelim" çağrısını yaptı.

SEKA Kağıt Fabrikalarının kapatılmasını eleştiren Başkan Gürbüz, kağıt ve kartonların % 90'ının yurt dışından ithal edildiğini ifade etti. Türkiye'de bugün 5 kağıt fabrikasının yıllık 250 bin ton üretim yaptığını, tüketimin ise 650 bin ton olduğunu hatırlatan Matbaacılar Federasyonu Başkanı, yurt dışından ithal edilen 400 bin ton kâğıt yerine mevcut fabrikaların kapasitelerinin arttırılmasını ve yenilerinin açılmasını talep etti.

Kaynaklar; Gazete Duvar - Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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