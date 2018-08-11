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Manzaralı Ev + Euro Maaş + Yemek Dünyanın en kolay işi olmasa da en keyifli işi!..

Yunanistan'ın Siros adasında bir kedi barınağı pek çok kişinin "hayalimin işi" diyeceği bir iş ilanını sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Manzaralı Ev + Euro Maaş + Yemek Dünyanın en kolay işi olmasa da en keyifli işi!..

Yunanistan'ın Siros adasında bir kedi barınağı pek çok kişinin "hayalimin işi" diyeceği bir iş ilanını sosyal medya üzerinden duyurdu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:53
Manzaralı Ev + Euro Maaş + Yemek Dünyanın en kolay işi olmasa da en keyifli işi!..

Yunanistan'ın Siros adasında God’s Little People Cat Rescue isimli bir kedi barınağı, Facebook üzerinden paylaştığı ilan ile 55 kedi için bakıcı aradığını duyurdu.

İlanda yer alan bilgilere göre, 55 sevimli kedinin bakımı için Euro üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, barınak ayrıca geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor ve evin tüm harcamalarını da karşılıyor.

Yarı zamanlı ve uzun vadeli olan iş için minimum 6 ay süre veren barınak, işteki maksimum riski 'kedi tırmalaması' ve bitmeyen miyavlama sesi olarak gösteriyor.

45 yaş ve üstü kişilerin özellikle tercih edileceğini belirten barınak, işe alınan kişinin ekim ayında işbaşı yapacağını ve ilk ayında 'gönüllü' olup maaşını kasım ayından itibaren alacağını duyurdu.

Deniz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde 55 kediye bakÄ±p maaÅŸ almak ister misiniz?

İş başvurusu yapmak isteyenler God's Little People Cat Rescue'nun Facebook sayfasını ziyaret edebilir.

İşte işi alan kişinin sevimli kedilere bakacağı Mikonos adası manzaralı evden fotoğraflar...

Deniz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde 55 kediye bakÄ±p maaÅŸ almak ister misiniz?

Deniz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde 55 kediye bakÄ±p maaÅŸ almak ister misiniz?

Deniz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde 55 kediye bakÄ±p maaÅŸ almak ister misiniz?

Deniz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde 55 kediye bakÄ±p maaÅŸ almak ister misiniz?

Deniz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde 55 kediye bakÄ±p maaÅŸ almak ister misiniz?

Deniz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde 55 kediye bakÄ±p maaÅŸ almak ister misiniz?

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
YunanistanSiros AdasıKedi Barınağı
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