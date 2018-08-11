Manzaralı Ev + Euro Maaş + Yemek Dünyanın en kolay işi olmasa da en keyifli işi!..

Yunanistan'ın Siros adasında God’s Little People Cat Rescue isimli bir kedi barınağı, Facebook üzerinden paylaştığı ilan ile 55 kedi için bakıcı aradığını duyurdu.

İlanda yer alan bilgilere göre, 55 sevimli kedinin bakımı için Euro üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, barınak ayrıca geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor ve evin tüm harcamalarını da karşılıyor.

Yarı zamanlı ve uzun vadeli olan iş için minimum 6 ay süre veren barınak, işteki maksimum riski 'kedi tırmalaması' ve bitmeyen miyavlama sesi olarak gösteriyor.

45 yaş ve üstü kişilerin özellikle tercih edileceğini belirten barınak, işe alınan kişinin ekim ayında işbaşı yapacağını ve ilk ayında 'gönüllü' olup maaşını kasım ayından itibaren alacağını duyurdu.

İş başvurusu yapmak isteyenler God's Little People Cat Rescue'nun Facebook sayfasını ziyaret edebilir.

İşte işi alan kişinin sevimli kedilere bakacağı Mikonos adası manzaralı evden fotoğraflar...