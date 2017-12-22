Maltepe'de Otomobil İş Yerine Daldı! 2 Kişi Yaralandı

Maltepe'de sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara, daha sonra cadde üzerindeki bir iş yerine daldı. Otomobilde bulunan iki kişinin yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza akşam saatlerinde Maltepe Bağdat Caddesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara, daha sonrada çadde üzerindeki bir iş yerine daldı. İşyerinde çalışan elemanlar son anda otomobili fark ederek kaçmaya çalıştılar.

Otomobilde bulunan iki kişinin yaralandığı kazada büyük bir faciadan dönüldüğü öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahelenin ardından yaralı vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA