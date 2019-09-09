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Maliye sigortası düşük gösterilen binlerce çalışanı ifadeye çağırdı

Maliye Bakanlığı, yapılan bir çalışma ile ücret geliri elde edenlerin aynı yıl işyeri değiştirdikten sonra girdiği gelir vergisi diliminde yüksek dilimden devam etmesi gerekirken bir alt dilimden kadrosunun başlatıldığını tespit ettiği tek tek vergi dairesine çağırıyor.

Maliye sigortası düşük gösterilen binlerce çalışanı ifadeye çağırdı

Maliye Bakanlığı, yapılan bir çalışma ile ücret geliri elde edenlerin aynı yıl işyeri değiştirdikten sonra girdiği gelir vergisi diliminde yüksek dilimden devam etmesi gerekirken bir alt dilimden kadrosunun başlatıldığını tespit ettiği tek tek vergi dairesine çağırıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:25
Maliye sigortası düşük gösterilen binlerce çalışanı ifadeye çağırdı

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye genelinde başlattığı bir çalışma ile iş yerlerini değiştiren ancak bildirim yapmayanları kıskaca aldı. Araştırma ile ücret geliri elde edenlerin işyeri değiştirdikten sonra girdiği gelir vergisi diliminde yüksek dilimden devam etmesi gerekirken bir alt dilimden kadrosunun başlatıldığını tespit etti. Bir kişi ocak ayından temmuz ayına kadar A şirketinde çalışırken yüksek ücret alıyorsa önce yüzde 15 dilim üzerinden gelir vergisi kesiliyor. Birkaç ay sonra ise yüzde 20, daha sonra da yüzde 27’lik dilime geçilebiliyor. Ancak işyeri değiştiğinde yeni işyerinde ödediği ücretten tekrar yüzde birinci gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi ödenmeye başlıyor. Maliye de şimdi dilimini yılın ortasında ilk dilimden başlatanları tek tek vergi dairesine çağırıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlattığı çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri baz alınarak gelir vergisi beyanlarında çapraz kontrol yapıldı. İşyeri değiştiren ancak gelir vergisi tarifesini yıl içinde tarifesini yeniden başlatılanlar tespit edildi. Bu kişilere yazı gönderildi. “Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi hakkında” başlıklı yazıda, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözetmek, mükelleflerin yükümlülüklerini kolayca yerine getirmek ve cari dönem içerisinde mükelleflerin vergisel ödevleri ile ilgili ortaya çıkabilecek olumsuzlukların en kısa sürede önlenmesi amacıyla mükellef odaklı analiz çalışması yapıldığı belirtildi. Bu ilkeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu verileri esas alınarak yapılan çalışma sonucunda birden fazla ücret geliri elde edildiğinin anlaşıldığı ücret geliri elde eden mükellefe bildirildi. Ücret geliri ile ilgili beyana rastlanılmadığının kaydedildiği yazıda, yazının tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesine başvurulması istendi.

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Hürriyet

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maliye sigortası düşük gösterilen binlerce çalışanı ifadeye çağırdı
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