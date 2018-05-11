Maliye Bakanı'ndan 'Özelleştirmeler Sürecek' Mesajı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni özelleştirmelerin yapılacağı sinyalini verdi. Şeker Fabrikalarıyla gündeme düşen özelleştirme sürecine yeni varlıkların da alınması konusunda çalışmalar olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, "Yeni dönemde yerli yabancı tüm yatırımcıları her bakımdan hukuk karşısında güçlendirecek yasal düzenleme yapılacak.Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda çalışmalar var. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra yapmak daha doğru olur. Özelleştirme uygulamalarını serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin bir aracı olarak görüyoruz. Bu anlamda birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Oradan kabul edilenleri sizinle paylaşırız. Yakın bir zamanda yapacağız. Bizim seçimden önce, seçimden sonra diye bir düşüncemiz yok. Varlık barışı uygulamalarını yaparken özel bir rakam hedeflemiyoruz. Geçen sene yurt dışından getirilen varlıklarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Onun süresi bitmişti. Ama özellikle önümüzdeki süreçte uluslararası bilgi paylaşımı dönemi başlıyor. Ülkeler artık karşılıklı olarak birbirleriyle bilgi paylaşmaya başlayacak. Yurt dışında varlığı olup da bir önceki varlık barışında varlıklarını Türkiye'ye getiremeyenlerin bu konuda beklentileri var. Biz yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyen kesim açısından bu düzenlemeyi gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Bankaların konut faizlerinde indirime gitmesiyle ilgili 'Bankacılar işlerini bilirler' şeklinde konuşan Ağbal, Banka faiz indirimlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Varlık barışının önümüzdeki dönemde ekonomide ciddi bir hareketlenmeye sebep olacağını söyleyen Maliye Bakanı, iyi bir dönüş beklediklerini söyledi.

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