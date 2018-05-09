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Maliye Bakanı'ndan Emeklilere İkramiye Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında konuştu.

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Maliye Bakanı'ndan Emeklilere İkramiye Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında konuştu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 21:31
Maliye Bakanı'ndan Emeklilere İkramiye Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında konuştu.

Maliye Bakanı, tasarının toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirdiğini, emeklilerden öğrencilere,vergi borcu olanlardan, esnaflara kadar çok büyük kitlelerin bu düzenlemeden faydalanacağını söyledi. Bakan Ağbal, "Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme var. Yine, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var. Özellikle genç girişimciliği teşvik etmek üzere, biliyorsunuz, son yıllarda arka arkaya önemli düzenlemeler yaptık.

Bu tasarıda da genç Bağ-Kur'lu girişimcilerin ilk işe başladıkları yıl bir yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıyoruz. Yine, emekli olup da iş yeri açan, emekli olduktan sonra iş yerini devam ettiren Bağ-Kur'lu esnafımızın geçmişten gelen sosyal güvenlik destek primi borçları var, bunları terkin ediyoruz. Bu meseleyle ilgili bir çözüm geliştiriyoruz. Yine, Bağ-Kur'lu esnafımıza geçmişten gelen borçlarını dondurma ve bu yolla ileride uygun oldukları bir zamanda tekrar bunu ihya etmelerinin önünü açacak bir düzenleme yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız sağlık hizmetinden de yararlanma imkanına kavuşacaklar.Yine, üniversite öğrencilerimize dönük, onların eğitim hayatına dönmelerini sağlayacak önemli bir düzenleme de bu tasarı içerisinde yer alıyor" dedi.

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