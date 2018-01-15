Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Bütçe Açığı Açıklaması

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 Aralık ayına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı. Bakan Ağbal'ın açıklamalarına göre 2017'nin Aralık ayında 20.9 milyar TL oldu. Açık , 2017 genelindeyse 47.4 milyar TL civarında gerçekleşti. Maliye Bakanı, "2017 yılında hedef bütçe açığını gerçekleştirmiş durumdayız." dedi.

Maliye Bakanı, 2017 senesinde genel devlet büçe açığının GSYG'ye oranının yüzde 2'nin altına düşmüş olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının GSHY oranının yüzde 1.5 seviyesinde kalacağını bildirdi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA