Maliye Bakanı Müjdeyi Verdi: Başvurular Bugün Başladı

Yüz binlerce kişinin beklediği yapılandırma başvuruları başladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı son dakika açıklamasında, devlete borcu olan vatandaşlara uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum. MTV ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz neredeyse sıfıra kadar düşüyor. Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler ise SGK'ya ağustos, Maliye'ye Eylül ayında yapılacak.

Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek"

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun’ çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, kira, işgaliye, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Vergi Affı Kanunu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı yasaya istinaden su, emlak, ÇTV, kira, işgaliye, ilan reklam gibi vergi borçları da af kapsamına alındı. Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak, yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu.

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