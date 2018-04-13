Maliye Bakanı : Etrafımızda Oynanan Oyunları Görüyoruz

AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Uşak'ta müthiş bir girişimcilik ve sanayicilik kültürü gördüğünü bu kültürün gelecek yıllarda daha ileriye taşınması için emek sarf edileceğini söyledi.

Ağbal, AK Parti iktidarının en büyük görevinin vatandaşlara hizmet olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların hayal dahi etmedikleri hizmetlerin yerine getirildiğini söyledi. Naci Ağbal, Türkiye'nin farklı bir dönemden geçtiğini , üzerinde oyunlar oynandığını vurgulayarak, "16 Nisan referandumu, yeni Türkiye'nin kapılarını açan bir dönemdi, Rabbim nasip etti, milletçe değişim ve dönüşümü kabul ettik. Etrafımızda oynanan oyunları görüyoruz. Herkes, Türkiye ile ilgili bir hesap peşindeydi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve dik duruşu bizi güçlü kıldı. Bölgemizde ve dünyamızda Türkiye'nin içinde olmadığı, razı olmadığı, 'evet' demediği bir hesabı kimse yapamaz. Bu bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin, planlar yapanların oyununu bozduk. Cumhurbaşkanımızın net duruşu sayesinde Fırat Kalkanı, Afrin operasyonunu yaptık. Bu bölgede Mehmetçik'in tarihi gücü ve imanı ortaya kondu.

Allah'a şükürler olsun, millet onlara inanmıyor." ifadelerini kullandı. Siyasetin, hizmet yarışı olduğunu belirten Ağbal, "Projelerinizi söyler, vaadinizi ortaya koyarsınız ama bunların geleceğe dair vizyonları yok. Ağza alınmayacak, konuşulmayacak bir üslupla siyaset yaptıkların sanıyorlar. Vatandaş bize bakıyor, bizim sorumluluğumuz büyük. Allah nasip etti, 2002 yılında yepyeni bir Türkiye'nin önü AK Parti ile açıldı. 16 yıldır hizmet ediyoruz. Nice 16 yıldır bu kadrolara bu dava hizmet etmek nasip olsun." dedi.

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