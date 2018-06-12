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Maliye Bakanı Açıkladı! 1 Milyon 6 Bin Kişi Başvurdu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kanununa bugün itibariyle başvuru yapan vatandaş sayısının 1 milyon 6 bini bulduğunu, şimdiye kadar 6.8 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını söyledi.

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Maliye Bakanı Açıkladı! 1 Milyon 6 Bin Kişi Başvurdu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kanununa bugün itibariyle başvuru yapan vatandaş sayısının 1 milyon 6 bini bulduğunu, şimdiye kadar 6.8 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını söyledi.

12 Haziran 2018 Salı 17:32
Maliye Bakanı Açıkladı! 1 Milyon 6 Bin Kişi Başvurdu

Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret eden ve burada muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını dinleyen Maliye Bakanı Ağbal, sorunların çözüm noktasında hayta geçirmeyi planladıkları çalışmalardan bahsetti.

Yeniden yapılandırma kanununa ilişkin de konuşan Ağbal, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu.1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor." dedi.

Sunulan ödeme seçenekleriyle ilgili de bilgi veren Ağbal, söz konusu kanunun vatandaşın lehine bir uygulamayı beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız." şeklinde konuştu. Maliye ile davası olanlara da güzel indirimlerin söz konusu olduğunu söyleyen Bakan Ağbal, "Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta yüzde 80'ini almıyoruz, o da büyük bir imkan." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıMaliye Bakanı Naci Ağbal
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