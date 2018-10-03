Mali Destek Programlarına Başvurmak İsteyenlere Çağrı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Turizmin Geliştirilmesi ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları çerçevesinde uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilan yayınlandı.

İlanın detayları şöyle;

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi – 2 Mali Destek Programı (TR22/18/MEG2MDP)

Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR22/18/TGMDP)

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TR22/18/TKÖAMDP)

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi -2, Turizmin Geliştirilmesi ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.gmka.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir:

KAYS-PFDY üzerinden başvuruların son teslim tarihi 23/11/2018 ve saat 23:59 olup, çevrimiçi başvuru sonrasında elde edilen taahhütnamelerin son teslim tarihi 30.11.2018 ve saat 18:00 dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İletişim Bilgileri;

Adres : Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cad. No 28/1 Karesi / Balıkesir

Telefon : 0 266 246 10 00

Faks : 0 266 246 17 00

İnternet sitesi : www.gmka.gov.tr

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