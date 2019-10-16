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Mahkemeden UBER kararı! Taksicilerin istediği oldu

İnternet üzerinden ulaşım hizmet veren UBER'e erişimin engellenmesine ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, haksız rekabet oluştuğuna ve UBER'in engellenmesine karar verdi.

Mahkemeden UBER kararı! Taksicilerin istediği oldu

İnternet üzerinden ulaşım hizmet veren UBER'e erişimin engellenmesine ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, haksız rekabet oluştuğuna ve UBER'in engellenmesine karar verdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:17
Mahkemeden UBER kararı! Taksicilerin istediği oldu

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna hükmetti. Mahkeme, Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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mahkemeden uber kararı taksicilerin istediği oldu
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