Mahir Polat: 4 Yılda 4 Bin Esnaf Kepenk Kapattı!

CHP’li Mahir Polat’ın ayakkabı sektöründeki krizle ilgili soru önergesine Ticaret Bakanı Pekcan’dan yanıt geldi. Son dört yılda ayakkabı imal, onarım ve ticaretinde faaliyet gösteren 8 bin 50 esnafın tescilinin, 4 bin 85 esnafın ise terkinin yapıldığını ifade eden Pekcan, İzmir’de ise aynı dönemde 652 esnafın tescil, 341 esnafın terkinin gerçekleştiğini bildirdi.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın soru önergesi, ayakkabı sektöründeki krizi ortaya koydu. Polat’ın soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son 4 yılda ayakkabı imal, onarım ve ticaretinde faaliyet gösteren 8 bin 50 esnafın tescilinin, 4 bin 85 esnafın ise terkinin yapıldığını açıkladı. İzmir’de ise söz konusu dönemde 652 esnaf tescil işlemi yaparken, 341 esnaf ise iş bıraktı.

POLAT SEKTÖRÜN SORUNLARINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTI

Polat, son dönemde firmaların peş peşe konkordato ilanlarıyla gündeme gelen ayakkabı sektöründeki krizi TBMM gündemine taşımıştı. İzmir Bornova’daki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde günlük ayakkabı üretiminin 80-100 binden 15-20 bine kadar düştüğünü vurgulayan Polat, “Türk Lirası’nda yaşanan büyük değer kaybı neticesinde satışların azalması, ithal girdilerin kurdaki dalgalanmalardan etkilenmesi nedeniyle büyük ayakkabı firmaları art arda konkordato başvurusu yapmış, zincir ayakkabı mağazalarının da zor günler geçirmesi nedeniyle sektör büyük bir darboğaz içine sürüklenmiştir” açıklamasında bulunmuştu. Polat, Türkiye genelinde ve özelde İzmir’de kepenk kapatan ayakkabı üretim atölyesi ve işsiz kalan çalışan sayısının açıklanmasını istemişti.

4 BİNDEN FAZLA ESNAF KEPENK KAPATTI

Bakan Pekcan, Polat’ın soru önergesine verdiği yanıtta, 1 Ocak 2015-7 Mart 2019 döneminde ayakkabı imal, onarım ve ticaretinde faaliyet gösteren 8 bin 50 esnafın tescilinin, 4 bin 85 esnafının ise terkinin yapıldığını bildirdi. İzmir’de ise 652 esnafın tescilinin, 341 esnafın terkinin gerçekleştiğini belirten Bakan Pekcan, sektör ayrımı gözetilmeksizin esnaf ve sanatkarlara verilen birçok destek bulunduğunu vurgulayarak, bu destekleri şöyle sıraladı:

“-Hazine destekli olarak Halkbank üzerinden kullandırılan düşük faizli ya da faizsiz krediler,

-KOSGEB tarafından sunulan hibe ve kredi destekleri,

-1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle veya ESKKK kefaleti olmaksızın bankacılık ve kredi mevzuatı çerçevesinde doğrudan Halkbank aracılığıyla yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli olmak üzere 5 yıla kadar uzun vadeli krediler,

-2013 yılı Mayıs ayından itibaren kredi faiz oranlarında limit ayrımı yapılmaksızın sübvansiyon oranının yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılması,

-Esnaf ve sanatkarların makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin TL’ye kadar yüzde 100 faiz indirimli kredileri.

-Ustalık belgesine sahip girişimci esnaflar ile kaybolmaya yüz tutan mesleklerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli krediler,

-Emeklilik sonrası esnaflık faaliyetini yürüten esnaf e sanatların ödemiş olduğu Sosyal Güvenlik Destek Primi kaldırılarak, emekli maaşlarında yüzde 10 artış yapılması.”

48 HİZMET YERİ STANDARDI ÇIKARILDI

İllerde esnaf ve sanatkarlar bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, meslek kuruluşu temsilcileri ile esnaf ve sanatkarlara çeşitli konularda eğitim verildiğini, iller özelinde esnaf ve sanatkarlarla iletişime geçilerek saha çalışması yapıldığını belirten Bakan Pekcan, “Esnaf ve sanatkarların ürün ve hizmetlerinin yüksek kalite standartlarına uygun biçimde sunulmasına yönelik olarak TSE sorumluluğunda yapılan çalışmalar sonucunda 48 adet hizmet yeri standardı çıkarılmıştır. Bu standartlardan 17 tanesi doğrudan esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendirmektedir. Diğer tarafından, 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı (ESSEP) çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA