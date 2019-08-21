Maaşları Yükseldi; İşte kamu işçilerinin zamlı alacağı maaşlar

200 bin kamu işçisinin hem bu yılı hem de gelecek yılı kapsayan maaş zamları geçtiğimiz hafta yapılan anlaşma ile netleşti. 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde kamu işçileri maaşlarını; 2019’un Ocak-Haziran döneminde yüzde 8, Haziran-Temmuz döneminde ise yüzde 4 zamlı alacak. Bu yılın ikinci yarısının sonunda açıklanan altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak.

2020 yılında ise kamu işçileri; senenin ilk yarısında yüzde 3, senenin ikinci yarısında da yüzde 3 maaş zammı alacak ayrıca altışar aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. Bununla birlikte brüt ücreti 3.500 liranın altında olan işçilere 150 lira iyileştirme anlamında ek ödeme yapılacak, ancak iyileştirme zammı ile birlikte işçinin alacağı brüt ücret 3.500 lirayı geçmeyecek. 200 bin kamu işçisinin yaklaşık 40 bini 3.500 liranın altında maaş alıyor. Ayrıca, toplu sözleşmeye göre işçilere ödenen doğum, ölüm, evlilik, yol, giyim, yemek yardımları ile tazminat, prim gibi ek ödemeler de ücretleri oranında artacak.

150 LİRA SEYYANEN ZAM



Peki, bu zamlar kamu işçilerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? 2019’un başında kamu işçileri, yüzde 6.69 oranında maaşlarına enflasyon farkı zammı almışlardı. Bu yıl ise hem sene başındaki yüzde 6.69 enflasyon farkı zammı, hem yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre yılın ilk yarısında yüzde 8, ikinci yarısındaki yüzde 4’lük zamla birlikte işçiler; 2019 yılı için maaşlarını yüzde 18.7’lik zamlı almış olacak. Buna bir de maaşı düşük olanlara ek olarak ödenecek 150 liralık iyileştirme zammı da eklenecek.

Bir örnekle anlatayım: Geçen yılın sonunda 2.000 lira maaş alan bir kamu işçisinin, sene başında yüzde 6.69 enflasyon farkı ile maaşı 2.133 lira çıktı. Yeni imzalanan toplu sözleşmeyle yılın ilk yarısı için yüzde 8 zam ile birlikte maaş 170 lira artarak 2.303 liraya yükseldi. Aynı işçinin maaşı 3.500 liranın altında olduğundan 150 lira iyileştirme zammı da alacak; böylece maaşı 2.453 liraya çıkacak.

Üzerine bir de yine toplu sözleşme çerçevesinde yılın ikinci yarısı için yüzde 4 zam ile 98.12 lira eklenince, kamu işçisinin maaşı 2.551.12 liraya çıkacak. Böylece 2018’in sonunda maaşı 2.000 lira olan bir kamu işçisinin, iyileştirmelerle birlikte bu yıl yüzde 27’nin üzerinde bir zam alarak maaşı 2.551 lira olacak.

KIDEM DE ARTTI



İki sene önce yapılan, 2017-2018 Kamu Toplu İş Sözleşmesinde ise 2017’de ilk altı ay için yüzde 7.5, ikinci altı ay için yüzde 5; 2018’in ilk yarısında yüzde 3.5, ikinci yarısında yüzde 3.5 zam üzerinde anlaşılmıştı. Ayrıca, bir defaya mahsus ek ödenek alacak olan işçilerden maaşı 3.000 liranın altında olanlara 90 lira ilave artış yapılmasına karar verilmiş, ek ödenek de 750 liraya çıkarılmıştı.

Geçen hafta yapılan toplu sözleşmeyle işçilerin kıdem zammı da artırıldı. Buna göre kıdem durumu göz önüne alınarak 1 kuruş üzerinden ve 225 saat üzerinden uygulanan kıdem zammı, 2020’nin başından itibaren 2 kuruş üzerinden uygulanacak.

Not: 2019’un başında kamu işçileri yüzde 6.69 enflasyon farkı zammı aldı. 150 liralık seyyanen zam (iyileştirme zammı) brüt ücret 3.500 lirayı geçmeyen işçilere verilecek. Tablodaki maaşlar net maaşlardır ve ek ödemeler dahil değildir. Maaş aralığı asgari ücretle, 4.500 lira arasında olan kamu işçilerinin zamlı maaşlarıdır.

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