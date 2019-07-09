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Maaşlara Zam Teklifi Belli Oldu!

Kamuda çalışan 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammı için hükümetin teklifi belli oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ''3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik'' dedi.

Maaşlara Zam Teklifi Belli Oldu!

Kamuda çalışan 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammı için hükümetin teklifi belli oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ''3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik'' dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 20:42
Maaşlara Zam Teklifi Belli Oldu!

Hükümet, Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sundu.

Hükümet ve işçi taraflarının ikinci kez bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara seyyanen 60 TL ve ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam ve enflasyon artışı teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a (Zehra Zümrüt Selçuk) teşekkür ettik. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok" dedi.

Atalay, "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" diye konuştu.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin dolması üzerine hükümet ve Türk-İş, yeni sözleşme için geçen hafta masaya oturmuştu.

Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.

TÜRK-İŞ EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİNİN BRÜT 3500 TL OLMASINI TALEP ETTİ

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu. 

Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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maaşlara zam teklifi belli oldu
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