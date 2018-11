Maaşlara Yapılan Zamlar Belli Oldu!

Ülkemizde asgari ücret ile çalışanın gözü kulağı Aralık ayında yapılacak olan asgari ücret görüşmelerinde... Asgari ücretli tedirgin bir bekleyiş ile zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Kimilerine göre enflasyon oranında zam yapılmalı, kimine göre enflasyonun üzerinde zam yapılmalı... Şüphesiz ki, bu konuda en az fikri sorulan yine işçi ve işçi temsilcileri oluyor.

Herkes asgari ücret zammına odaklanmışken, sendikalı işçiler göz ardı edildi. Sendikalı işçiler toplu sözleşmeleri imzalamaya başladılar. Dolayısıyla maaşlarına verileccek zamlar belli oldu.

KPS CAFE olarak Türkiye'deki sendikalı işçilerin imzaladıkları toplu sözleşmelere istinaden alacakları zamları ve diğer sosyal yardımları okuyucularımıza aktarıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekim ayı enflasyonu yüzde 25.24, hükümetin Yeni Ekonomi Programı da yıl sonu için yüzde 20.8 enflasyon öngörülüyor. Buna göre toplu sözleşmelerdeki en az zam oranı enflasyon tutarı olan %25,24 oranında oldu.

İşte sendikalı işçilerin 2019 zamları:

ÖZÇELİK İŞ SENDİKASI

Türk Hava Yolları (THY) Teknik işçileri Özçelik İş Sendikası ile işçilerin haklarını koruyor. Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldı ve toplu sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre; 8 bin kişilik çalışan kadrosunu ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, 3 yıllık olarak imzalandı. Çalışanların ücretlerine enflasyon oranında zam yapılacak. Artışa ek olarak düşük ücretli iş gruplarına 100 ila 150 TL’lik seyyanen artış sağlanırken, diğer taraftan sendika üyesi tüm çalışanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL net ek ödeme yapılacak.

HİZMET İŞ SENDİKASI

Kocaeli Belde A.Ş., Hizmet-İş Sendikası ile işçilerinin haklarını koruyor. 1200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzalanan sözleşmeyle personele sosyal haklar dahil % 31 oranında zam yapıldı. 2 yıl süreli toplu sözleşmeye göre 1. yıl ücretlerde ortalama % 15.30, sosyal haklarda da % 15.30 zam yapıldı. 2 yıl içinde ücretlere, 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Toplu iş sözleşmesi ile 3 çocukla sınırlı her çocuk için her ay 40 TL’lik çocuk yardımı, her ay 60 TL yakacak yardımı, ilkokul öğrencilerine 135 TL, ortaokul öğrencilerine 145 TL, lise öğrencilerine 160 TL, yüksekokul öğrencilerine de 200 TL olmak üzere öğrenim yardımı, Ramazan ve Kurban bayramlarında 120’şer TL bayram yardımları, 366 TL izin yardımı, her yıl 30 günlük ikramiye verilecek.

Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile Birleşik Metal İş Sendikası: İki yıllık imzalanan sözleşmelerde sendika üyesi metal işçisi ilk 6 ay için % 24 zam aldı. EMİS İşletmelerine bağlı 15 fabrikada Birleşik Metal İş üyesi yaklaşık 3 bin işçi çalışıyor. Yapılan anlaşma ile, ücretlerde ilk 6 aylık dönem için % 24 ücret artışı yapıldı. Bu oran ortalamada net 900 lira zam anlamına geliyor. İkinci ve dördüncü altışar aylarda enflasyon oranında ücret artışı yapılırken, ücret zamları üçüncü altı aylık dönemde enflasyon artı 2 puan şeklinde uygulanacak. Sosyal haklarda sözleşmenin birinci yılında % 35 artış sağlandı.

Bekaert İzmit, Birleşik Metal İş: Bu işyerinde, ücret ve benzer nitelikli parasal ödemelerin toplamı olarak net 1000 TL gelir elde edildi. İşçiler bu toplu sözleşme ile bir önceki aya göre aylık net 1000 TL daha fazla gelire sahip olacak. Bu gelir ilk 6 aylık dönem için. Ayrıca, sosyal haklarda da % 30 oranında artış yapıldı.

İBB, Hizmet-İş ve Öz Gıda-İş: İETT ve 7 İBB iştirakinde çalışan 12 bin 850 işçiyi kapsayan toplu sözleşmeyle % 14 zam yapıldı. Ek ödeneklerle artış % 16’yı buluyor. Daha düşük gelirli birimlerde artışlar % 20’ye yükseliyor.

DELPHİ, Birleşik Metal İş: 1000 kişi çalışıyor. Yapılan toplu sözleşme ile ilk 6 aylık dönem için ortalamada net 830 TL ücret artışı sağlandı. 6 aylık dönem için alınan bu tutar % 25.5 oranında zamma denk geliyor.

Mahle Motor, Birleşik Metal İş: 600 kişi çalışıyor. Ortalamada net 900 TL ücret artışı sağlandı. Bu tutar bir yıllık dönem için % 30 oranında zam anlamına geliyor.