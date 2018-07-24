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Maaşlara 637 TL zam

24 Haziran seçimlerinden sonra dikkatler hem çalışan hem de emekli polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek gösterge artışına çevrildi. Büyük bir merakla bekleniyor. Yapılacak olan düzenleme ile emekli maaşlarının 533-637 lira artacağı öngörülüyor. Alınan ikramiyelerde de artış olacak. İkramiye miktarları 17 bin-27 bin lira yükselecek.

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Maaşlara 637 TL zam

24 Haziran seçimlerinden sonra dikkatler hem çalışan hem de emekli polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek gösterge artışına çevrildi. Büyük bir merakla bekleniyor. Yapılacak olan düzenleme ile emekli maaşlarının 533-637 lira artacağı öngörülüyor. Alınan ikramiyelerde de artış olacak. İkramiye miktarları 17 bin-27 bin lira yükselecek.

24 Temmuz 2018 Salı 13:35
Maaşlara 637 TL zam

24 Haziran seçimlerinden sonra dikkatler hem çalışan hem de emekli polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek gösterge artışına çevrildi. Büyük bir merakla bekleniyor. Yapılacak olan düzenleme ile  emekli maaşlarının 533-637 lira artacağı öngörülüyor. Alınan ikramiyelerde de artış olacak. İkramiye miktarları 17 bin-27 bin lira yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağı müjdesi nihayet hayata geçiyor. Kısa sürede düzenlemenin yapılması bekleniyor. Düzenleme ile söz konusu mesleklerde görev yapanların emeklilik ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Daha önce bu görevlerden emekli olanlar da bu haktan yararlanacak. Eğer emekli vefat emişse, maaşını alan eş ve çocukları bu imkandan faydalanacak. Yapılacak düzenleme yaklaşık 1.5 milyon memur ve memur emeklisinin gelirini artıracak. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkartılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda yükselecek.

NE KADAR ARTACAK?

Birinci dereceden 30 yıllık polis emeklisinin aylığı 637 lira artacak. İkramiyesi de fiili hizmet zammı ile birlikte 27 bin lira yükselecek. 25 yıllık polis emeklisinde ise artışlar maaşta 592, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak. Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. 25 yıllıkta ise maaşı 533, ikramiye 17 bin 97 lira artacak..

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
MaaşZamEK Gösterge
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bozkurt 4 saat önce

herşeyi gören iyileştirme yapan devlet uzman çavuşları neden görmez anlamıyor anlam veremiyorum !!

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eda 3 saat önce

bu milletin hali ne olacak memurlar ögretmenler şunlar bunlar zam zam zam asgariye verseniz bunlara vereceginize vicdansızlar üç kuruşla insanlar ev gecindirmeye çalışıyorlar yazıklar olsun devlete

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Mehmet göçemen 2 saat önce

Varsa yoksa memurlara zam bakalım öteki dünyada işçi ve çiftçinin vede emeklisinin hakkını nasıl ödeyecek ler

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