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Maaşlara 600 TL Zam! 3600 ek gösterge müjdesi! Kuruşu kuruşuna hesaplandı...

Sayıları 1.6 milyona ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili müjdeli haber önceki gün geldi. Peki değişiklik maaş ve ikramiyeleri nasıl etkileyecek? CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun düzenleme ile memur emeklisinin maaşına 600 lira zam geleceğini açıkladı.

Maaşlara 600 TL Zam! 3600 ek gösterge müjdesi! Kuruşu kuruşuna hesaplandı...

Sayıları 1.6 milyona ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili müjdeli haber önceki gün geldi. Peki değişiklik maaş ve ikramiyeleri nasıl etkileyecek? CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun düzenleme ile memur emeklisinin maaşına 600 lira zam geleceğini açıkladı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:30
Maaşlara 600 TL Zam! 3600 ek gösterge müjdesi! Kuruşu kuruşuna hesaplandı...

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası  gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor" dedi. Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti. Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. 

HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTACAK...

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkanlan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira ikramiyesi ide 20 bin 710 lira artacak.  Polislerde emekli maaşı 533 lira artarken ikramiyelerde ise 17 bin lira artış olacak. Yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire,120 bin din görevlisi yararlanacak. 

EMEKLİ MAAŞLARINDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK

1 Ekim 2008 yılından önce memur olanları kapsıyor.Emekli maaşlarında 530 lira 600 lira arasında artış olacak.

ÖGRETMEN EMEKLiSiNE ETKiSi 

Ek gostergeyle çalışan öğretmenin maaşında 30-40 lira artış olurken emekli aylıklannda 616 liraya varan artış olacak. ikramiyeler de 23 bin liraya kadar artacak. 

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde en önemli etkendir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığının ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2600 olan bir memurun alacağı zam, maaş ve ikramiye oranları aynı olmayacaktır.Ek gösterge rakamları ise unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir.

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