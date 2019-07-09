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LPG'li araç sahipleri dikkat! Muayene sistemi değişti!

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin muayene, deney, bakım ve tamirinde yeterlilik belgesi alacak işletmelerin başvurularda sunacağı belgelerde düzenlemeye gidildi.

LPG'li araç sahipleri dikkat! Muayene sistemi değişti!

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin muayene, deney, bakım ve tamirinde yeterlilik belgesi alacak işletmelerin başvurularda sunacağı belgelerde düzenlemeye gidildi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:02
LPG'li araç sahipleri dikkat! Muayene sistemi değişti!

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin muayene, deney, bakım ve tamirinde yeterlilik belgesi alacak işletmelerin başvurularda sunacağı belgelerde düzenlemeye gidildi.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

AA'nın haberine göre; yeterlilik belgesi alacak işletmelerden müracaat sırasında, iş yerlerinin kapalı ve açık alanlarını belirtme zorunluluğu kaldırıldı. Müracaat sanayi sicil belgesi yerine sadece ticaret sicil belgesi istenecek.

Ayrıca, müracaat için gerekli belgeler arasında yer alan 'Periyodik muayeneden başarılı şekilde geçen tüplerin ilgili standarda uygun işaretlenmesinde kullanılacak sembolün yeterli büyüklükteki A4 kağıdında şematik gösterimi' uygulaması da sona erdi.

TÜPLERİN DOLUM VE MUAYENE TEBLİĞİ

Resmi Gazete'de ayrıca, "Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de mükerrer sayıda yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dolum Yeterlilik Belgesi alacak tesisler için, "Gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanımın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler" ile "Tüpün omuz kısmındaki işaretlemeleri kaybolmayacak şekilde boyama yapılması için boyama ünitesi veya tüpün boyasının yapılabileceği bir tesisle yapılmış sözleşme" istenmeyecek.

Ayrıca, "Dolum esnasında dolumcu tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Dolum Talimatı'nı yazılı ve şematik olarak gösteren ve kontrol aşamasında iş yerinde görülecek şekilde dolumcu tarafından hazırlanan doküman" da talep edilmeyecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.07.2019 12:06
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lpg li araç sahipleri dikkat muayene sistemi değişti
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