Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Lisans Mezunlarının İşsizlik Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu her ay Türkiye'deki işsizlik oranını açıklıyor. Kimilerine göre manüpile edilmiş oranlar açıklanıyor kimine göre eksik rakkamlar açıklanıyor. Türkiye'de bazı girişimciler TÜİK dışında veri tabanı oluşturmak için yeni alt yapılar oluşturdu. Doğruluk Payı, Veri Kaynağı gibi girişimler TÜİK'ten bağımsız olarak elde ettiği verileri kamu oyu ile paylaşıyor.

banner396

Lisans Mezunlarının İşsizlik Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu her ay Türkiye'deki işsizlik oranını açıklıyor. Kimilerine göre manüpile edilmiş oranlar açıklanıyor kimine göre eksik rakkamlar açıklanıyor. Türkiye'de bazı girişimciler TÜİK dışında veri tabanı oluşturmak için yeni alt yapılar oluşturdu. Doğruluk Payı, Veri Kaynağı gibi girişimler TÜİK'ten bağımsız olarak elde ettiği verileri kamu oyu ile paylaşıyor.

31 Temmuz 2018 Salı 20:40
Lisans Mezunlarının İşsizlik Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu her ay Türkiye'deki işsizlik oranını açıklıyor. Kimilerine göre manüpile edilmiş oranlar açıklanıyor kimine göre eksik rakkamlar açıklanıyor. Türkiye'de bazı girişimciler TÜİK dışında veri tabanı oluşturmak için yeni alt yapılar oluşturdu. Doğruluk Payı, Veri Kaynağı gibi girişimler TÜİK'ten bağımsız olarak elde ettiği verileri kamu oyu ile paylaşıyor.

Veri Kaynağı Yüsek Öğretim Mezunu İşsizlik oranını açıkladı.

Buna göre Türkiye'de Lisans mezunu olup da bir işe yerleşemeyenlerin gösterildiği grafikli verilerde kadın ve erkek olmak üzere ayrı kategorilerde de veriler elde edildi.

Her ne kadar TÜİK'den bağımsız olduklarını iddia etselerde elde edilen veriler yine TÜİK verileri ile karşılaştırılıyor ve kaynak olarak yine TÜİK verileri gösteriliyor.

Elde edilen verilere göre 2016 yılında Lisans mezunlarının işsizlik oranı %12 olarak açıklandı.

2017 yılı itibariyle Lisans Mezunu Erkeklerin işsizlik oranı %8,7 olarak açıklandı.

2017 yılı itibariyle Lisans Mezunu Kadınların işsizlik oranı %8,7 olarak açıklandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
lisans mezunlarının işsizlik oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı
Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı
YKS Sonuçları Açıklandı : İşte Geleceğin Meslekleri
YKS Sonuçları Açıklandı : İşte Geleceğin Meslekleri
Erken Maaş Müjdesi!..
Erken Maaş Müjdesi!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim