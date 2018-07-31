Lisans Mezunlarının İşsizlik Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu her ay Türkiye'deki işsizlik oranını açıklıyor. Kimilerine göre manüpile edilmiş oranlar açıklanıyor kimine göre eksik rakkamlar açıklanıyor. Türkiye'de bazı girişimciler TÜİK dışında veri tabanı oluşturmak için yeni alt yapılar oluşturdu. Doğruluk Payı, Veri Kaynağı gibi girişimler TÜİK'ten bağımsız olarak elde ettiği verileri kamu oyu ile paylaşıyor.

Veri Kaynağı Yüsek Öğretim Mezunu İşsizlik oranını açıkladı.

Buna göre Türkiye'de Lisans mezunu olup da bir işe yerleşemeyenlerin gösterildiği grafikli verilerde kadın ve erkek olmak üzere ayrı kategorilerde de veriler elde edildi.

Her ne kadar TÜİK'den bağımsız olduklarını iddia etselerde elde edilen veriler yine TÜİK verileri ile karşılaştırılıyor ve kaynak olarak yine TÜİK verileri gösteriliyor.

Elde edilen verilere göre 2016 yılında Lisans mezunlarının işsizlik oranı %12 olarak açıklandı.

2017 yılı itibariyle Lisans Mezunu Erkeklerin işsizlik oranı %8,7 olarak açıklandı.

2017 yılı itibariyle Lisans Mezunu Kadınların işsizlik oranı %8,7 olarak açıklandı.