KYK Yurtlarında Kalan Öğrencileri Sevindiren Açıklama: O Ücret Artık Alınmayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sahurda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan burada KYK yurtlarında kalan öğrencileri sevindiren açıklamada bulundu.

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahur programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, çok sayıda öğrenci ile bir araya geldi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yutlarında kalan bir öğrencinin yaz tatili döneminde yurtta kalmadıkları halde ücret ödediklerini söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya seslenerek, "Sinan, ne bu iş? Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.

Başarının sırrının insanı, parayı ve bilgiyi yönetmekte olduğuna değinerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite yönetimlerine eleştirilerde bulunarak Tıp Fakültelerinin korkunç bir borç içinde olduklarını dile getirdi.

Üniversite Tıp Fakültelerinin devlete devredilmesi gerektiğini ifade ederek işin idari yönetiminin Sağlık Bakanlığına bırakılması çağrısında bulunduklarını aktaran Erdoğan, buna itiraz edildiğini anlatarak, "Kardeşim batırıyorsunuz bizi, maliyet çok yüksek. Biz bunun altından kalkamayız ki." dedi.

Erdoğan, soruyu yönelten öğrencinin şikayetini not aldıklarını, üniversite rektörüne bunu soracaklarını ifade etti.

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