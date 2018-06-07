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KYK Yurtlarında Kalan Öğrencileri Sevindiren Açıklama: O Ücret Artık Alınmayacak

KYK yurtlarında kalan öğrencileri sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

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KYK Yurtlarında Kalan Öğrencileri Sevindiren Açıklama: O Ücret Artık Alınmayacak

KYK yurtlarında kalan öğrencileri sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:42
KYK Yurtlarında Kalan Öğrencileri Sevindiren Açıklama: O Ücret Artık Alınmayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sahurda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan burada KYK yurtlarında kalan öğrencileri sevindiren açıklamada bulundu.

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahur programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, çok sayıda öğrenci ile bir araya geldi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yutlarında kalan bir  öğrencinin yaz tatili döneminde yurtta kalmadıkları halde ücret ödediklerini  söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel  Müdürü Sinan Aksu'ya seslenerek, "Sinan, ne bu iş? Şimdi Sinan Bey'e talimatı  verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden  ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.

Başarının sırrının insanı, parayı ve bilgiyi yönetmekte olduğuna  değinerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite yönetimlerine eleştirilerde bulunarak Tıp  Fakültelerinin korkunç bir borç içinde olduklarını dile getirdi.

Üniversite Tıp Fakültelerinin devlete devredilmesi gerektiğini ifade  ederek işin idari yönetiminin Sağlık Bakanlığına bırakılması çağrısında  bulunduklarını aktaran Erdoğan, buna itiraz edildiğini anlatarak, "Kardeşim  batırıyorsunuz bizi, maliyet çok yüksek. Biz bunun altından kalkamayız ki." dedi.

Erdoğan, soruyu yönelten öğrencinin şikayetini not aldıklarını,  üniversite rektörüne bunu soracaklarını ifade etti.

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Son DakikaErdoğanHaberKyk YurtKyk Yaz Dönemi
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