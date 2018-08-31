KYK Kredi Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik!..

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin en büyük problemlerinden biri olan öğrenim kredisinin kesilmesi ile ilgili yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı. Bir gelirle sürekli çalıştıkları belirlenenlerin kredileri kesilmeyecek.

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre , "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği"nin, "Kredi alan öğrencilerden, en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir." maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde ile öğrenim kredisi alan öğrencilerden en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri artık kesilmeyecek.

Kurumdan burs alan öğrencilerden Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısız olanlara, bursun kesildiği tarihten itibaren öğrenim kredisi verilecek. Fakat, öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirmek durumunda olacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.

Kaynaklar; EnsonHaber

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA