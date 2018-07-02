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KYK Kredi Borçlarının Silinmesi Hakkında Yeni Gelişme !

KYK Borçlarının silinmesi hakkında yeni gelişme yaşandı. Milletvekili Abdulkadir Karaduman, gençlerin sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurma adına bir açıklama yaptı.

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KYK Kredi Borçlarının Silinmesi Hakkında Yeni Gelişme !

KYK Borçlarının silinmesi hakkında yeni gelişme yaşandı. Milletvekili Abdulkadir Karaduman, gençlerin sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurma adına bir açıklama yaptı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:34
KYK Kredi Borçlarının Silinmesi Hakkında Yeni Gelişme !

On binlerce genç KYK kredi borçlarının affedilmesini isterken, bugün sabah saatlerinde bir gelişme yaşandı.

24 Haziran 2018'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya'da Saadet Partisi'ne ayırdığı kontenjanla milletvekili olan Abdulkadir Karaduman'dan KYK kredi borçları ile ilgili flaş bir çağrı geldi. Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek bir tweet attı ve Kredi Yurtlar Kurumu kredisi kullanan öğrencilerin borçlarının affedilmesi çağrısında bulundu.

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın yaptığı paylaşımı şu şekilde;

"Sayın Cumhurbaşkanım @RT_Erdogan Ben Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman. Kyk borcu ile mezun oldum. Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez."

Karaduman'ın bu çağrısı ses getirir mi bilinmez ancak yüz binlerce genç, bu borçların silinmesini istiyor. Bize yolladıkları mesajlarında takipçilerimiz, çoğu şirketin milyonlarca lira vergi borcu affedilip, bazı gereksiz harcamaların yapılması, ancak KYK borçlarının silinmemesine tepki gösteriyor.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından KYK borçları hakkında yorum ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ögrenci 2 saat önce

13 bin tl borcum var :(

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Erhan 2 saat önce

Silinmeli

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Turgut 2 saat önce

Ya muhteşem olur ya lütfen yapın lütfen

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Resul 2 saat önce

Bizde ödeme de zorluk çekiyoruz herşey affedilirken bunu da affedin de bizde ailemizde rahatlayalim

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Emrah Kıraç 2 saat önce

Silinmeli

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Ad yok 2 saat önce

Silinsin

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İsimsizLer 2 saat önce

KYK ilk isiniz bu olsun ALLAH Sizi bildiği gibi yapsın İnşaAllah ilk işiniz hemde acilen toplanıp yapacağınız ilk icraat İDAM hemde hemen yoksa bu Meclisi bu halk başınıza yıkar haberiniz ola Saygılar

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Elf 2 saat önce

İnşAllah silerler evliyim eşimin borcu var ve ödememiz nerdeyse imkansız gibi birşey

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