KYK Kredi Borçlarının Silinmesi Hakkında Yeni Gelişme !

On binlerce genç KYK kredi borçlarının affedilmesini isterken, bugün sabah saatlerinde bir gelişme yaşandı.

24 Haziran 2018'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya'da Saadet Partisi'ne ayırdığı kontenjanla milletvekili olan Abdulkadir Karaduman'dan KYK kredi borçları ile ilgili flaş bir çağrı geldi. Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek bir tweet attı ve Kredi Yurtlar Kurumu kredisi kullanan öğrencilerin borçlarının affedilmesi çağrısında bulundu.

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın yaptığı paylaşımı şu şekilde;

"Sayın Cumhurbaşkanım @RT_Erdogan Ben Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman. Kyk borcu ile mezun oldum. Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez."

Karaduman'ın bu çağrısı ses getirir mi bilinmez ancak yüz binlerce genç, bu borçların silinmesini istiyor. Bize yolladıkları mesajlarında takipçilerimiz, çoğu şirketin milyonlarca lira vergi borcu affedilip, bazı gereksiz harcamaların yapılması, ancak KYK borçlarının silinmemesine tepki gösteriyor.

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