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KYK Kredi Borçları Hakkında Önemli düzenleme

KYK kredi borçları hakkında öğrencileri bir nebze olsun sevindiren açıklama geldi. Borçların silinmesini isteyen öğrencilere yapılandırma ve faizlerin silinmesi açıklaması geldi.

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KYK Kredi Borçları Hakkında Önemli düzenleme

KYK kredi borçları hakkında öğrencileri bir nebze olsun sevindiren açıklama geldi. Borçların silinmesini isteyen öğrencilere yapılandırma ve faizlerin silinmesi açıklaması geldi.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:48
KYK Kredi Borçları Hakkında Önemli düzenleme

Seçimin yaklaşması ile bilikte hükümetin müjdeleri art arda gelmeye devam ediyor.

Bayram ikramiyesi ve borç yapılandırmaları müjdelerinin ardından binlerce öğrenci, KYK kredi borçlarının silinmesi için sosyal meyda üzerinde kampanya başlatmıştı. Ancak hükümet, yeniden yapılandırmayla birlikte öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrenci için farklı bir karar aldı. Borçların silinmesini isteyen öğrenciler için alınan bu karar kapsamında, öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağı bilgisi alındı.

Öğrencilerden eylül ayından itibaren öğrenim kredisine bağlı herhangi bir gecikme faizi alınmayacağını belirten Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, Sabah Gazetesine verdiği röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite eğitimi süresince öğrenim kredisi almış ancak mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilere gecikme zammı uygulanıyordu. Eylül ayından itibaren artık öğrencilerden gecikme zammı alınmayacak. Önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapacak öğrenciler için yeni ödeme takvimi hazırlanacak" diye konuştu. Öğrenciyi mağdur etmemek için her şeyin yapıldığını söyleyen Sinan Aksu, "Son düzenlemeyle beraber öğrencinin ödeyemediği taksitlerden sonra oluşan faiz ortadan kaldırıldı. İlk ana borcu gibi işlem görecek"

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Öğrenim kredisi borcunu gecikme faizi silinmiş olarak ödemek için öğrencilerin yeni dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapması gerekmektedir. Bakanlığa müracaatla birlikte öğrencilere yeni ödeme takvimleri faizler silinmiş halde sunulacak. Kredi borçlarının yapılandırmasından yaklaşık 1 milyon 37 bin öğrenci yararlanacak. Öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borcunu yapılandırması sağlanacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Cain watson 4 saat önce

Akp oy beklemesin bu seçimde gençlerden..

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Ayşegul 3 saat önce

Keşke hepsi silinse

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Bilgi 3 saat önce

Eeee ben bu yıl mezun oluyorum benim ve benim durumumda olan arkadaşlarımın kredi borçları yine faizlimi olacak bu düzenlemeden geçmişe dönük olan öğrencilermi yararlana vilecek ben bu işten hiç bişeg anlamadım biz yine eski düzenmi ödeyeceğiz nasıl olacak bi açıklama lütfenn ben çok zor durumdayım ve daha benim gibi birçok arkadaşlarım var peki bizim halimizi kim düşünecek bizim sorunlaromıza kim çözüm bulacak söylermisiniz.....

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üniversite mezunu işsizler derneği 2 saat önce

onca spor klübünün milyar tl lik vergi borçları bir telefonla siliniyor. onca kaçak yapıya bir telefonla af çıkarıyor. soruyorum size... Bu ülkeyi futbol takımları, kaçak yerleşkeler ya da zengin çocukları mı kurtaracak_???? Yoksa Türk genci mi?????

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Cain watsonu yapacak kisi 2 saat önce

Siyaseti karistirma

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Mağdur öğrenci 1 saat önce

Açık ve net söylüyorum lisans mezunu olarak bana bir iş imkani sunulmuyorsa oy falan da beklemesnler gençlerden evet belki borçlar silinmiyor o zaman iş imkani sunun borcumuzu o şekil de ideriz sıkıntı değil.

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Kuzgun 48 dakika önce

Bu sene bitiçenlerde bi düşünün

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Tuncer 15 dakika önce

#devam Allah'ın izniyle

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