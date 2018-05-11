KYK Kredi Borçları Hakkında Önemli düzenleme

Seçimin yaklaşması ile bilikte hükümetin müjdeleri art arda gelmeye devam ediyor.

Bayram ikramiyesi ve borç yapılandırmaları müjdelerinin ardından binlerce öğrenci, KYK kredi borçlarının silinmesi için sosyal meyda üzerinde kampanya başlatmıştı. Ancak hükümet, yeniden yapılandırmayla birlikte öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrenci için farklı bir karar aldı. Borçların silinmesini isteyen öğrenciler için alınan bu karar kapsamında, öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağı bilgisi alındı.

Öğrencilerden eylül ayından itibaren öğrenim kredisine bağlı herhangi bir gecikme faizi alınmayacağını belirten Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, Sabah Gazetesine verdiği röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite eğitimi süresince öğrenim kredisi almış ancak mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilere gecikme zammı uygulanıyordu. Eylül ayından itibaren artık öğrencilerden gecikme zammı alınmayacak. Önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapacak öğrenciler için yeni ödeme takvimi hazırlanacak" diye konuştu. Öğrenciyi mağdur etmemek için her şeyin yapıldığını söyleyen Sinan Aksu, "Son düzenlemeyle beraber öğrencinin ödeyemediği taksitlerden sonra oluşan faiz ortadan kaldırıldı. İlk ana borcu gibi işlem görecek"

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Öğrenim kredisi borcunu gecikme faizi silinmiş olarak ödemek için öğrencilerin yeni dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapması gerekmektedir. Bakanlığa müracaatla birlikte öğrencilere yeni ödeme takvimleri faizler silinmiş halde sunulacak. Kredi borçlarının yapılandırmasından yaklaşık 1 milyon 37 bin öğrenci yararlanacak. Öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borcunu yapılandırması sağlanacak.

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