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KYK Borçlarına 'İş Bulduktan Sonra Ödeme' Formülü!

Hükümet, yaklaşık 5 milyon genci ilgilendiren eğitim kredisi borçları için 'iş bulduktan sonra ödeme' formülü üzerinde çalışıyor. Mevcut düzenlemede borç mezun olduktan iki yıl sonra ödenmezse icra geliyor. Karşılıksız çeke hapis cezasına karşı da çalışma gündemde.

KYK Borçlarına 'İş Bulduktan Sonra Ödeme' Formülü!

Hükümet, yaklaşık 5 milyon genci ilgilendiren eğitim kredisi borçları için 'iş bulduktan sonra ödeme' formülü üzerinde çalışıyor. Mevcut düzenlemede borç mezun olduktan iki yıl sonra ödenmezse icra geliyor. Karşılıksız çeke hapis cezasına karşı da çalışma gündemde.

19 Kasım 2019 Salı 09:44
KYK Borçlarına 'İş Bulduktan Sonra Ödeme' Formülü!

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’'ın hazırladığı yasal düzenlemelerde yer almaya çalışan eğitim kredisi mağdurlarıyla çek mağdurları, hem iktidar partisinde hem de muhalefette karşılık buldu.

Muhalefet partilerinin yasa teklifleriyle TBMM gündemine gelen bu iki konu, AK Parti’de yapılan toplantılarda da gündem oluşturdu.

Son günlerde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçları nedeniyle icra takiplerinin artması nedeniyle toplantılarda borçların faizlerinin silinmesi önerileri dile getirildi.

AK Parti’nin son grup yönetimi toplantısında, KYK konusunun yanı sıra karşılıksız çek verenlere hapis cezasının kaldırılması da tartışıldı.

'Ertelenen borca faiz uygulanmasın'

AK Parti kurmayları, karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması konusunda, “Ödeme güçlüğüne düşmüş, çekini ödeyememiş kişi hapse giriyor. Hapiste iken borcunu ödeme imkânı zaten yok. Bu durumda olanlarla ilgili olarak bir düzenlemenin infaz yasasına girme olasılığı var” dediler.

KYK borçları konusunda ise yasal düzenleme veya KHK çıkartılabileceği öne sürülüyor. Eğitim kredisi borçları konusunun 5 milyon genci ilgilendirdiği, sorunun yasa maddesindeki hükümden kaynaklandığı belirtiliyor.

Mevcut yasaya göre, KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Genç mezun, 2 yıl sonra işe giremese de borcunu ödemeye başlamak zorunda kalıyor. Birçok öğrencinin icralık olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle öğrenci kredisi alanların, sigortalı işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmaması ve ertelenen borca faiz uygulanmaması öneriliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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