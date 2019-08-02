Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
257.805
DOLAR
5.5481
STERLIN
6.7625
EURO
6.1647
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Haberler kötü! Yüzde 15 zamlanan doğalgaza yeni zam gözüktü
Lise Mezunu 2500 Polis Alımına Kimler Başvurabilir?

Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu.

Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 19:37
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret miktarını belirledi.

Buna göre asgari ücret, 250 TL artışla brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu. Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret, aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyordu.

Kararla ilgili açıklama yapan Sucuoğlu, karar konusunda tüm paydaşlardan olumlu görüş aldıklarını söyledi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kuzey kıbrıs ta yeni asgari ücret belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar
ALBARAKA TÜRK’TE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ
ALBARAKA TÜRK’TE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ
General Mobile’dan Garanti Bankası müşterilerine özel kampanya: Peşin fiyatına 6 taksit imkânı
General Mobile’dan Garanti Bankası müşterilerine özel kampanya: Peşin fiyatına 6 taksit imkânı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim