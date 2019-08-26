Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97101
ALTIN
285.805
DOLAR
5.8036
STERLIN
7.1103
EURO
6.4497
Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
KPSS 55 Puanla İtfaiye Eri Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...

Kuyumculardan altın uyarısı! Altın fiyatları yükselecek mi?

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirterek ''320 lira seviyelerini görecektir'' dedi.

Kuyumculardan altın uyarısı! Altın fiyatları yükselecek mi?

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirterek ''320 lira seviyelerini görecektir'' dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:10
Kuyumculardan altın uyarısı! Altın fiyatları yükselecek mi?

ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi nedeniyle Türkiye saatiyle gece 00.00'dan sonra açılan Asya piyasalarında sert satışlar yaşandı. Gram altının fiyatı 316 lira seviyelerine çıktı. Sabah saatlerinde ise fiyatlar geriledi. Altın şu sıralar 286 liradan işlem görüyor.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının fiyatının 2 aydır istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, "Altının bu borsadaki ürünlere ek olarak artısı güvenilir bir liman olması ve her ortamda rahatlıkla tedavüle girip nakit para yerine geçebilmesi. Amerika ile Çin'in ticari anlaşmazlıkları bugün bütün dünyadaki ürünlerde olduğu gibi altında da ivme hareketlerine yol açtı. Son 2 aydır Çin'in Amerika'nın yaptıklarına karşılık vermesi ve bazı ülkelerdeki işsizlik, dış ticaret gibi verilerin olumsuz çıkması fiyatın yükselmesine yol açtı. Türkiye'de de iç piyasa görülen siyasi anlamdaki gerginlikler ve olumsuzluklar, hükümet kanadındaki gelişmeler döviz ve altın oranlarını etkiledi" dedi.

Gece saatlerinde altının fiyatı 316 lirayı bulduğunu hatırlatan Başman, "Gece açılan Yeni Zelanda, Sydney, Tokyo, Hong Kong, Şanghay borsalarındaki bir gelişmenin ürünü olduğu kanaatindeyim. Sabaha doğru gelişmeler giderildi ki fiyatlar geri yaptı. Sabah gözümüzü açtığımızda Cumartesi gününe göre fiyatların 5 ile 5 buçuk lira arasında yukarı çıktığını gördük" diye konuştu.

"FİYATLAR EVLENECEK ÇİFTLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"
Altın fiyatlarının yükselmesinin evlenecek çiftleri olumsuz etkilediğini aktaran Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, şunları kaydetti:

"Allah evlenecek çiftlerin yardımcısı olsun. Özellikle altın bazında çiftleri çok olumsuz etkiliyor. Şu anda bir alyans 800 liradan başlıyor ve 2 alyans bin 600 lira, buna birde tek taş eklersek fiyat 2 bin lirayı geçiyor. Pırlantadan bahsetmiyorum bile. Bunun yanı sıra bileziği, kolyesi, küpesi, bilekliği ve zinciri gibi ürünleri katacak olursak fiyatlar yüzde 20 ile 30 oranında arttı. Bu evlenenlerde bir takım fedakarlıklara sebep olacak kanaatindeyim. Bu da işlerimizi olumsuz etkileyecek."

"ALTIN YERİNİ NAKİT PARAYA BIRAKTI"
Düğünlerde altın takmak yerine artık para takıldığını anlatan Başman, "Bir çeyrek altın 475 lira, bir gram altın oldu 290 lira. Orta gelirli veya dar gelirli insanların çeyrek takmaları maalesef sıkıntı. Genel olarak da baktığınızda parayla geçiştiriyorlar. 100 lira takıyorlar 150 lira takıyorlar" şeklinde konuştu.

"BU FİYATLARI ARAYACAĞIZ"
Başman, fiyatların yakın zaman içerisinde daha da artacağını söyleyerek, "Fiyatların düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. Çok uzun vadede değil. Bizden bu konudaki daha önde olan borsa ve yatırım uzmanları 300, 320 lira seviyelerini telaffuz etmeye başladı. Yıl başına kalmayacak kanaatindeyim. Düşmesi için ortalığın sakinleşmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kuyumculardan altın uyarısı altın fiyatları yükselecek mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemen depolarınızı fulleyin! Gece yarısından itibaren %11 zam geliyor!
Hemen depolarınızı fulleyin! Gece yarısından itibaren %11 zam geliyor!
Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında 8 Eylül 1999 detayı!
Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında 8 Eylül 1999 detayı!
Kamu İşçi Maaşlarına Zam
Kamu İşçi Maaşlarına Zam

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim