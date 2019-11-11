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Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98’e düşürdü!

Koşulsuz şartsız 120 aya kadar vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0,98’e düşüren Kuveyt Türk, ürün kullanan müşterilerine ise 0,95’e kadar indirilen kâr oranlarından faydalanma fırsatı sunuyor.

Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98’e düşürdü!

Koşulsuz şartsız 120 aya kadar vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0,98’e düşüren Kuveyt Türk, ürün kullanan müşterilerine ise 0,95’e kadar indirilen kâr oranlarından faydalanma fırsatı sunuyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 15:55
Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98’e düşürdü!

Kuveyt Türk’ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranı 0,98’e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95’e kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabilecek. Konut finansmanında 120 aya kadar vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve konut sektörüne katkı sunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk’ün cazip kâr oranlarıyla sunduğu konut finansmanı avantajları hakkında detaylı bilgilere www.kuveytturk.com.tr üzerinden ve şubelerden ulaşılabiliyor.

Kuveyt Türk, Türkiye’de üretim yapan otomobil firmalarına ve araç sahibi olmak isteyen müşterilerine destek olmak amacıyla “Yerli Üretim Araç Finansmanı Kampanyası” kapsamında anlaşmalı bayilerde sıfır araçlarda yüzde 0,49 - 0,69 kâr oranı uygulamaya başlamıştı.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye’de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 424 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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