Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kurulan şirket sayısı yüzde 20 azaldı

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir Temmuz ayına göre yüzde 19.92 azalışla 5 bin 443 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5.04 azalarak 866 olarak kayıtlara yansıdı.

banner396

Kurulan şirket sayısı yüzde 20 azaldı

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir Temmuz ayına göre yüzde 19.92 azalışla 5 bin 443 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5.04 azalarak 866 olarak kayıtlara yansıdı.

21 Eylül 2018 Cuma 10:31
Kurulan şirket sayısı yüzde 20 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına dair kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

Yayınlanan verilere göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, temmuz ayına göre % 19.92 azalarak 6 bin 797'den 5 bin 443'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da % 5.04 azaldı ve 866 oldu. Temmuzda kapanan şirket sayısı 912 idi.

Kurulan şirket sayısı ağustosta 2017 yılının ağustos ayına göre % 17.44, kapanan şirket sayısı da % 28.9 azaldı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 21.65 artarak 58 bin 498, kapanan şirket sayısı ise % 12.32 azalarak 7 bin 195 oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.09.2018 10:39
Anahtar Kelimeler:
kurulan şirket sayısı yüzde azaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!
Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!
Asgari Ücret 2 Bin TL mi Olacak?..
Asgari Ücret 2 Bin TL mi Olacak?..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim