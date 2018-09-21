Kurulan şirket sayısı yüzde 20 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına dair kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

Yayınlanan verilere göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, temmuz ayına göre % 19.92 azalarak 6 bin 797'den 5 bin 443'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da % 5.04 azaldı ve 866 oldu. Temmuzda kapanan şirket sayısı 912 idi.

Kurulan şirket sayısı ağustosta 2017 yılının ağustos ayına göre % 17.44, kapanan şirket sayısı da % 28.9 azaldı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 21.65 artarak 58 bin 498, kapanan şirket sayısı ise % 12.32 azalarak 7 bin 195 oldu.

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