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Kurbanlıklar Pazara İndi; İşte Kurbanlık Fiyatları

Kurban Bayramına 1 ay gibi kısa bir süre kaldı ve besiciler, hayvan yetiştiricileri büyük emeklerle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları pazarlarda görücüye çıkarmaya başladı. Ülkenin dört bir yanında sorumlu belediye başkanlıklarının gösterdiği yerde kurbanlık pazarları kuruldu ve besiciler kurban bayramı için yetiştirdikleri hayvanları satışa çıkardı.

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Kurbanlıklar Pazara İndi; İşte Kurbanlık Fiyatları

Kurban Bayramına 1 ay gibi kısa bir süre kaldı ve besiciler, hayvan yetiştiricileri büyük emeklerle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları pazarlarda görücüye çıkarmaya başladı. Ülkenin dört bir yanında sorumlu belediye başkanlıklarının gösterdiği yerde kurbanlık pazarları kuruldu ve besiciler kurban bayramı için yetiştirdikleri hayvanları satışa çıkardı.

24 Temmuz 2018 Salı 09:19
Kurbanlıklar Pazara İndi; İşte Kurbanlık Fiyatları

Kurban Bayramına 1 ay gibi kısa bir süre kaldı ve besiciler, hayvan yetiştiricileri büyük emeklerle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları pazarlarda görücüye çıkarmaya başladı. Ülkenin dört bir yanında sorumlu belediye başkanlıklarının gösterdiği yerde kurbanlık pazarları kuruldu ve besiciler kurban bayramı için yetiştirdikleri hayvanları satışa çıkardı. Kurban bayramı yaklaşırken insanların en çok merak ettiği soru şüphesizki, kurbanlık fiyatları oluyor.

Kurbanlık fiyatları hayvanın iriliğine, besilik durumuna ve kesildiğinde el edilebilecek et miktarına oranla değişiklik gösteriyor.

Ortalam fiyatlar değerlendirildiğinde kurbanlık fiyatları şöyle oluyor;

  • Büyükbaş kurbanlık fiyatları ; 4 bin liradan başlıyor 11 bin liraya kadar çıkıyor.
  • Koç kurbanlık fiyatları ; 1300 liradan başlıyor
  • Koyun kurbanlık fiyatları; 1000 lira civarında

Türkiye'nin önemli hayvancılık üretim ve yetiştirme merkezlerinden olan Şanlıurfa'da, besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, büyük emek harcayarak yetiştirdikleri kurbanlıkları kurbanlık pazarlarında satışa çıkardı.

Bölgede, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.

Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 900 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 4 bin liradan başlayıp, 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını söyledi.

Kaynaklar;
Anadolu Ajansı
Mynet
Hürriyet

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Kurbanlık Fiyatları2018 Yılı Kurbanlık FiyatlarıKurban Bayramı
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