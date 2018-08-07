Kurban Satışları Başladı : İşte İlk Fiyatlar

Türkiye'de kurban satışları başladı. kurban Bayramına haftalar kala satışa çıkarılan kurbanlıklar için pazar fiyatları belli oldu. Her ne kadar kurbanlık satış fiyatları için resmi makamlar denge fiyatı belirlese de fiyat konusunda son söz yine kurbanlık atışı yapan tüccara ait oluyor. Buna rağmen yine de ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu.