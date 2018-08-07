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Kurban Satışları Başladı : İşte İlk Fiyatlar

Türkiye'de kurban satışları başladı. kurban Bayramına haftalar kala satışa çıkarılan kurbanlıklar için pazar fiyatları belli oldu. Her ne kadar kurbanlık satış fiyatları için resmi makamlar denge fiyatı belirlese de fiyat konusunda son söz yine kurbanlık atışı yapan tüccara ait oluyor. Buna rağmen yine de ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu.

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Kurban Satışları Başladı : İşte İlk Fiyatlar

Türkiye'de kurban satışları başladı. kurban Bayramına haftalar kala satışa çıkarılan kurbanlıklar için pazar fiyatları belli oldu. Her ne kadar kurbanlık satış fiyatları için resmi makamlar denge fiyatı belirlese de fiyat konusunda son söz yine kurbanlık atışı yapan tüccara ait oluyor. Buna rağmen yine de ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu.

07 Ağustos 2018 Salı 09:52
Kurban Satışları Başladı : İşte İlk Fiyatlar

Türkiye'de kurban satışları başladı. kurban Bayramına haftalar kala satışa çıkarılan kurbanlıklar için pazar fiyatları belli oldu. Her ne kadar kurbanlık satış fiyatları için resmi makamlar denge fiyatı belirlese de fiyat konusunda son söz yine kurbanlık atışı yapan tüccara ait oluyor. Buna rağmen yine de ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu.

İşte 2018 Kurbanlık Fiyatları

2018 yılında kurbanlık fiyatları şöyle oldu;

Bu yıl kurbanlıkların kilosu, masrafıyla beraber yaklaşık 22-23 liradan satışa çıkarıldı.

Buna göre ortalama kurbanlık fiyatları 800 ila 1000 lira civarında seyrediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet kurban fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yurt içi kurban bedeli 850 TLyurt dışı kurban bedeli ise 625 TL olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 07.08.2018 10:49
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