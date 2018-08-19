Kurban Bayramı öncesi flaş karar!

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı ile ilgili hayvancılıkla uğraşanları sevindiren bir karara imza attı. Kurban Bayramının bitmesinden sonra üreticinin elinde kalan hayvanların hepsini satın alacağını açıkladı.

Et v Süt Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden ''Satılamayan Kurbanlıklar İçin Duyuru'' başlığı ile yaptığı açıklama şöyle;

Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için Kombinalarımız tarafından satın alınacaktır.

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