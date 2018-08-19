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Kurban Bayramı öncesi flaş karar!

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı ile ilgili hayvancılıkla uğraşanları sevindiren bir karara imza attı. Kurban Bayramının bitmesinden sonra üreticinin elinde kalan hayvanların hepsini satın alacağını açıkladı.

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Kurban Bayramı öncesi flaş karar!

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı ile ilgili hayvancılıkla uğraşanları sevindiren bir karara imza attı. Kurban Bayramının bitmesinden sonra üreticinin elinde kalan hayvanların hepsini satın alacağını açıkladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 17:34
Kurban Bayramı öncesi flaş karar!

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı ile ilgili hayvancılıkla uğraşanları sevindiren bir karara imza attı. Kurban Bayramının bitmesinden sonra üreticinin elinde kalan hayvanların hepsini satın alacağını açıkladı.

Et v Süt Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden ''Satılamayan Kurbanlıklar İçin Duyuru'' başlığı ile yaptığı açıklama şöyle;

Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için Kombinalarımız tarafından satın alınacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 19.08.2018 19:53
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı öncesi flaş karar
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