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Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!
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Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!

Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!

Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:41
Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!

Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.

Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

Bayram İkramiyesini kimler alabiliyor?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Yeni emekli olanlar faydalanabilecekler mi?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

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kurban bayramı ikramiyelerinin zaman yatacağı belli oldu
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