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Kültür ve Turizm Bakanı : Turizm Parlayan Bir Yıldız Haline Gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayında yaptığı konuşmada köklü bir medeniyete sahip olan her iki şehrin de koşarak gelinen üzülerek ayrılan şehirler arasında yer aldığını söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı : Turizm Parlayan Bir Yıldız Haline Gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayında yaptığı konuşmada köklü bir medeniyete sahip olan her iki şehrin de koşarak gelinen üzülerek ayrılan şehirler arasında yer aldığını söyledi.

13 Nisan 2018 Cuma 19:39
Kültür ve Turizm Bakanı : Turizm Parlayan Bir Yıldız Haline Gelecek

Türkiye'de turizmin önemli ve yeni bir döneme girdiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı, "Türkiye'de biz turizmi artık stratejik bir sektör olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bunun ispatı da geçtiğimiz birkaç yılda yaşadığımız son derece vahim düşüşlere, geri gidişlere rağmen sektörün 2017 yılında toparlanarak yeniden yükselişe geçmesidir. Şimdiye kadar ki göstergeler itibariyle de son derece iyi bir ivme kazanmış olmasıdır. Geçen sene 32 milyon ziyaretçimiz vardı. Bu sene, şimdiye kadar ki rakamlarla en az 38 milyon ziyaretçimiz olacağına inanıyoruz. 2023'e geldiğimiz de Türkiye'de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağız. Bunun gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

 Turizmin Türkiye'de parlayan bir yıldız haline gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kurtulmuş, konuşmasına şu şekilde devam etti, "Türkiye dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya da bu potansiyele de sahip olan bir ülkedir. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin stratejik bir sektörü olan turizmi parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Turizm aynı zamanda ekonomik olarak büyümenin de ana unsurlarından birisidir. Turizmin gelişmesi ile cari açığın azalması arasında da büyük bir uyum vardır. Turizm gelirleriniz ne kadar yükseliyorsa, cari açığınız da o kadar azalıyor. Bunu sağlamak için turizm sektörünü güçlendirmemiz, buradaki gelirlerimizi artırmamız gerekiyor." dedi.

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