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''Kriz yok'' diyenlere selam olsun! İşsizlik rekor kırdı!

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açıkladığı haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814'e yükseldi. Bu işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.5 arttığını gösteriyor.

''Kriz yok'' diyenlere selam olsun! İşsizlik rekor kırdı!

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açıkladığı haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814'e yükseldi. Bu işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.5 arttığını gösteriyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:47
''Kriz yok'' diyenlere selam olsun! İşsizlik rekor kırdı!

İŞKUR'un haziran ayı işsizlik verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin 814'e yükseldi. Geçen yıl haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 621 bin 565'ti.

 Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayına göre de yüzde 8.1 arttı. 

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, kayıtlı işsizlerin yüzde 49.5’i erkek, yüzde 50.5’i kadın, yüzde 35.9’si ise 15-24 yaş grubunda.

Verilere göre İŞKUR haziran ayında 117 bin 857 kişiyi işe yerleştirdi.

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı da bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 27.8 azalarak 151 bin 825 oldu.

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