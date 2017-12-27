Kredi ve Banka Kartı Olanlar Dikkat! Bankalardan Para Puan Açıklaması Geldi !

Yeni yıl ile birlikte parapuan ve cip puan olarak bilinen puanların yıl sonunda silineceğine yönelik tüketici derneklerinden uyarı gelmişti. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank ve Denizbank Para puanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ziraat Bankasından yapılan açıklamada, "Kampanya kapsamında kazanılan para puanlar kullanılmadığı takdirde kampanyada belirtilen tarih sona erdiğinde silinir ama normal alışveriş harcamalarında kazanılan puanları silme gibi bir uygulamamız yok" ifadelerine yer verilirken,

Garanti Bankasınca yapılan açıklamada, "Bunların hangi tarih aralığında kullanılabileceği bilgisi ise müşterilerimiz kampanyaya katılırken ve kampanya iletişiminde özellikle belirtiliyor. Bu tarz süreli kampanyalar haricinde, kart sahipleri tüm harcamalarından her zaman bonus veya mil kazanıyor ve bunları herhangi bir kısıtlama ya da silinme olmaksızın diledikleri zaman harcayabiliyor" denildi.

Yapı Kredi Bankası worldpuanların yıl sonunda sıfırlanması gibi bir uygulama söz konusu olmadığını, İş bankası da yıl içerisinde Maxipuanların çeşitli kampanyalarla müşterilere verildiğini ve bu kampanya tarihlerinin baz alındığını belirtti. AKBANK, "Herhangi bir kesinti yapmadığımız için mevcut chip paralar, yeni yılda da kullanılmaya devam edecek" açıklamasını yaptı. Vakıfbank ve Denizbank'ta puanların silinmeyeceğini açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA