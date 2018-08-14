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Kredi kartlarıyla ilgili önemli değişiklik!

BDDK'nın hazırlayıp sunduğu banka kartları ve kredi kartları, bankaların kredi işlemleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında olmak üzere üç farklı yönetmelikte değişiklik yapılması kabul edildi. İşte detaylar;

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Kredi kartlarıyla ilgili önemli değişiklik!

BDDK'nın hazırlayıp sunduğu banka kartları ve kredi kartları, bankaların kredi işlemleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında olmak üzere üç farklı yönetmelikte değişiklik yapılması kabul edildi. İşte detaylar;

14 Ağustos 2018 Salı 19:06
Kredi kartlarıyla ilgili önemli değişiklik!

BDDK'nın hazırlayıp sunduğu banka kartları ve kredi kartları, bankaların kredi işlemleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında olmak üzere üç farklı yönetmelikte değişiklik yapılması kabul edildi. İşte detaylar;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan basın açıklamasında banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle sıralandı: 

10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartlarıyla ilgili önemli değişiklik
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