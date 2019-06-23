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Kredi Kartları İçin Flaş Talep!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Kredi kartı taksit sayıları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılarak hayata geçti. Kredi kartı taksit sayıları artırıldı. Fakat daha etkin bir fayda görülmesi için gecikme faizlerinin düşürülmesi gerekiyor" dedi

Kredi Kartları İçin Flaş Talep!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Kredi kartı taksit sayıları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılarak hayata geçti. Kredi kartı taksit sayıları artırıldı. Fakat daha etkin bir fayda görülmesi için gecikme faizlerinin düşürülmesi gerekiyor" dedi

23 Haziran 2019 Pazar 15:05
Kredi Kartları İçin Flaş Talep!

Kredi kartı gecikme faiz oranının 2.65’ten aşağı çekilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye Bankalar Birliğinin ilk çeyrek verilerine göre kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe intikal etmiş ve takibi devam eden 2 milyon 427 bin 833 kişi var" dedi.

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, mobilya, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli eşya alımları, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içi harcamalarda kredi kartı taksit sayılarının artırıldığına ilişkin karar almıştı" ifadesini kullanan Palandöken, şöyle devam etti:

"Son düzenleme ile de cep telefonlarında ve kuyumcudan yapılan alışverişlere de taksit imkanı sağlandı. Buradaki amaç hiç kuşkusuz vatandaşın alım gücünü artırmak, piyasalara hareket katmak, ödeme sürecini kolaylaştırmak için çok olumlu. Fakat bunun hem vatandaşa hem piyasalara etkin bir şekilde fayda sağlaması için kredi kartı gecikme faizlerinin de yüzde 2.65’ten aşağı çekilmesi gerekiyor. Gecikme faizlerinin düşürülmesi herkese ödeme kolaylığı sağlayacaktır. Bu da piyasalarda yeniden bir hareketlenme ile birlikte güven gelmesi demektir."

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