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Kredi kartları azami faiz oranları açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2018 yılına ait dördüncü çeyrekte kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının arttırıldığına dair açıklama yaptı.

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Kredi kartları azami faiz oranları açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2018 yılına ait dördüncü çeyrekte kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının arttırıldığına dair açıklama yaptı.

16 Eylül 2018 Pazar 10:12
Kredi kartları azami faiz oranları açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2018 yılına ait dördüncü çeyrekte kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının arttırıldığına dair açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,30 olarak belirlenmiştir.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

Kaynaklar; Birgün - bik.gov.tr - tcmb.gov.tr

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Burak 2 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti degil Cumhuriyet Merkez Bankası o bankanın adı

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Haber Editörü 58 dakika önce @Burak

http://www.tcmb.gov.tr/

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